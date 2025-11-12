Tra silenzio e investimento: la 'Quarta Mafia' e le sue influenze economiche in Puglia

La criminalità organizzata che opera in ambito pugliese manifesta oggi forme di radicamento economico e patrimoniale meno rumorose ma altresì incisive. Questo contributo analizza, in termini generali e con riferimento a fonti pubbliche, le vulnerabilità strutturali nei settori delle energie rinnovabili e dell’agroalimentare, offrendo indicazioni operative di prevenzione e controllo, senza riferimenti a singoli soggetti o procedimenti in corso.

“La forza dello Stato si misura non solo nell’arresto, ma nella capacità di impedire che il disegno criminoso trovi terreno nutritivo”.

La trasformazione del paesaggio economico offre alla criminalità organizzata nuovi ambiti d’interesse: investimenti infrastrutturali, incentivi pubblici per la transizione energetica, filiere agroalimentari complesse.

In Puglia tali fenomeni assumono una particolare rilevanza per l’elevata presenza di investimenti e per la centralità del comparto agricolo. Le analisi istituzionali e i rapporti pubblici segnalano come la dimensione ambientale ed economica costituisca oggi un campo di azione sensibile, da leggere con strumenti operativi adeguati.

Occorre sottolineare che il quadro che segue è di carattere generale e ricostruito esclusivamente sulla base di fonti istituzionali e di rilievi pubblici (relazioni di organismi di controllo, rapporti settoriali, studi di settore). Non sono riportati né commentati elementi riservati, né sono formulate imputazioni specifiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

Due aspetti emergono con evidenza nella prassi osservativa:

Vulnerabilità di filiera e “green economy” – La rapida diffusione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili e degli interventi connessi al PNRR determina, in alcuni contesti, un aumento di complessità amministrativa e contrattuale.

Tali condizioni possono esigere controlli amministrativi e finanziari più stringenti per prevenire opacità nella catena dei subappalti, nelle variazioni societarie e nelle strutture proprietarie. La mera presenza di capitali non è indizio di illegalità; tuttavia, la combinazione di scarsa trasparenza e procedure accelerate impone una sorveglianza prudente da parte degli enti competenti.

Filiere agroalimentari e “area grigia” – Il settore agricolo presenta peculiarità che ne rendono sensibile la protezione:

stagionalità, frammentazione delle imprese, ricorso a manodopera variabile. In presenza di tali fattori, la prevenzione amministrativa (controllo dei contratti, tracciabilità delle forniture, verifiche contributive) rappresenta il primo presidio. La lettura congiunta delle informazioni economiche e delle anomalie operative consente di individuare segnali precoci senza formulare giudizi, ma attivando le verifiche necessarie.

Da un punto di vista operativo, prendo a riferimento alcune linee di intervento che possono essere adottate senza entrare nel merito di specifici procedimenti:

Intelligence di prossimità:

istituire modalità stabili di scambio informativo tra uffici tecnici comunali, Polizia Locale e Uffici di PG, finalizzate all’analisi di segnali amministrativi (cambi di proprietà, frequenti variazioni intestatarie, scarti documentali).

Due diligence amministrativa locale:

formalizzare check-list di verifica su gare e subappalti per i settori sensibili, includendo controlli anagrafici, requisiti di idoneità tecnica e congruità economica.

Tracciabilità economica e controllo dei flussi:

promuovere l’uso di strumenti che permettano di ricondurre transazioni complesse a fonti verificabili e di segnalare tempestivamente anomalie alle autorità competenti.

Formazione mirata:

sviluppare moduli formativi rivolti a funzionari comunali, operatori di settore e agenti di prossimità su indicatori di rischio e prassi di segnalazione amministrativa.

Questi strumenti non vogliono sostituire l’attività inquirente, né intaccare i diritti delle parti; la loro funzione è preventiva e amministrativa, integrativa rispetto ai canali investigativi competenti. L’obiettivo è ridurre il rischio che condizioni di opacità amministrativa divengano terreno di opportunità illecita.

Per chi esercita funzioni di Polizia Giudiziaria, la prudenza e la correttezza formale sono imperativi. La comunicazione di ogni anomalia deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e del segreto istruttorio, ove applicabile, privilegiando sempre la documentazione oggettiva e la collaborazione istituzionale.

In conclusione, contrastare efficacemente le modalità più discrete di penetrazione economica richiede una politica pubblica che coniughi rigore amministrativo, capacità di analisi economico-finanziaria e presenza costante delle istituzioni sul territorio. È nella concretezza dei controlli quotidiani, più che nell’enfasi mediatica, che si costruisce la resilienza dello Stato contro l’infiltrazione.

“La legalità è una pratica costante: chi la esercita con rigore impedisce che il potere delittuoso si faccia consuetudine”.

Elaborazione grafica by Paolo Bassani. Realizzata con supporto IA

