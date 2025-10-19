Il diritto alla felicità del popolo palestinese

Gaetano Filangieri (1753-1789) fu un giurista e filosofo napoletano al servizio di corte dei Borbone, autore della grande opera "La scienza della legislazione", riconosciuta tale in tutta Europa e anche oltre oceano. Infatti, Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori protagonista della Dichiarazione d'indipendenza e della Carta Costituzionale Americana, intrattenne una lunga corrispondenza con Filangieri che, a detta degli storici, lo influenzò sul concetto normativo presente nella Dichiarazione di Indipendenza, ovvero il "Diritto alla felicità".

Oltre poco più di due secoli dopo, il mondo intero ha ascoltato le parole agghiaccianti del discorso del Presidente Trump innanzi al parlamento israeliano. Parole nere, senza anima, che hanno raggiunto il loro culmine bestiale quando il presidente USA ha citato il collega criminale Bibi (che tenero Bibi!) Netanyahu, che durante l’attuazione dello sterminio nei due scorsi anni gli avrebbe insistentemente chiesto armi sempre più tecnologicamente letali ed efficienti, armi "usate bene!". "Hai fatto un buon lavoro, Bibi!"

Mai citato il popolo palestinese, nemmeno una parola sulle decine di migliaia di morti (per non contare le centinaia di migliaia sotto le macerie), sottolineando invece il "good job!" svolto. Due parlamentari israeliani dell'opposizione hanno tentato di dire qualcosa, di protestare, ma sono stati presi e cacciati da quel girone infernale con pronta sollecitudine. Eccola, l'unica democrazia del Medio Oriente: gli assassionisti, l'ultima frontiera delle novità in crudeltà del genere umano, un genocidio perpetrato day by day davanti agli occhi di tutto il mondo.



Filangieri scriveva: "Vi è un tribunale che esiste in ciascheduna nazione, che è invisibile, perché non ha alcuno dei segni che potrebbero manifestarlo, ma che agisce di continuo, e che è più forte dè magistrati e delle leggi, dè ministri e dè re; che può essere pervertito dalle cattive leggi; corretto, diretto, reso giusto e virtuoso dalle buone; ma non può né dalle une né dalle altre essere contrastato e dominato. Questo tribunale è quello dell'opinione pubblica."

I milioni di persone comuni scese in piazza, che furbescamente vengono indicate dal mainstream venduto e controllore come "pro-pal" per evitare l'uso della parola Palestina, sono l'opinione pubblica, sono quel tribunale però ormai visibile e manifesto. Non si può essere ciechi davanti all'orrore del potere costituito in tutto il mondo, soprattutto occidentale, ma purtroppo non solo. La violenza, la forza delle armi, la sopraffazione, il controllo, l'imposizione, rappresentano gli strumenti di un delirio di onnipotenza feroce e folle, spaparanzato e ingombrante nelle psiche dei potenti della Terra. Un delirio che, come un'onda, travolge e condiziona i pensieri e le azioni delle accozzaglie di quaquaraquà attorno al potere. Vale per tutte l'immagine del lecchinoso consenso plaudente dei sionisti alla fine del One Man Show di Donald, che hanno avuto il coraggio impudente di chiamare "pace". La storia insegna che gli applausi mossi da condizioni di ingiustizia e di menzogna, col tempo, vengono trasformati dalla giustizia e dalla verità in digrignar di denti per la paura.



La paura è quella che il governo italiano, la maggioranza e l'agglomerato di lacché dell'informazione hanno provato innanzi alla pacifica marea umana che ha recentemente protestato contro il genocidio in atto. Sottolineo pacifica, poiché nessuno mi leva dalla testa che quei comunque pochi incidenti siano stati procurati da infiltrati messi lì ad hoc per infangare le manifestazioni. Cossiga docet...

Auspico anche numeri maggiori di presenze contro tutte le guerre, contro il nucleare, contro la criminalità, contro l'inquinamento, contro, contro, contro. Contro i falsi paradigmi incivili di questo pianeta meraviglioso, che impediscono all'umanità di fiorire nel campo della giustizia. Senza giustizia non può esservi pace. Nessun diritto alla felicità: esso è da meritare; un diritto che l'opinione pubblica vuole sempre di più, perché la solidarietà della fratellanza fra i popoli sta diventando un'esigenza insopprimibile.

In Italia la maggioranza di governo è terrorizzata dai milioni di partecipanti sparsi sul territorio ed in gran numero nelle città principali. Ovvio che la voce di popolo che ha gridato contro le politiche sioniste e criminali del governo israeliano sia stata di natura antisionista. Ma ecco che un rappresentante maggiordomo del potere nazionale, il senatore Maurizio Gasparri, ha la brillante trovata di proporre un DDL contro l'antisemitismo, come se quest'ultimo fosse lo stesso atteggiamento di condanna verso il sionismo, quando è chiaro ed evidente che i due concetti sono profondamente diversi fra loro. Si sa che storicamente certa destra è stata sempre più furba che intelligente, più viscidamente ambigua che cristallina e onesta intellettualmente, e Gasparri lo dimostra costantemente dando libero sfogo ai suoi acuti progetti intestinali. Già scrissi, in merito alla sua volgare richiesta di dimissioni del procuratore antimafia Nino Di Matteo, che "cà nisciun è fess". Glielo ripeto, forse non ha capito bene. Aggiungo che il diritto alla felicità, su cui gli consiglio di riflettere a lungo, appartiene ad ogni popolo di questa triste umanità, compresa Israele e non esclusa la Palestina.

Anche se non vi gusta, la Palestina ed il popolo palestinese esistono e continuano a vivere, nonostante i vostri diabolici e anti-umani tentativi. Nemmeno due delinquenti e assassini come Bibi e Donald, con tutte le nefandezze che hanno detto e fatto, potranno mai scalfire la poesia, la bellezza e la magnificenza potente del diritto alla felicità di Gaetano Filangieri. A meno che non si voglia considerare che il diritto sia valido fino a un certo punto...

O è il Nobel per la pace assegnato a una guerrafondaia venezuelana valido fino a un certo punto? Vi meritate l'obbligo all'infelicità.