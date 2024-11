Consigli ai 5Stelle su lotta alla mafia, legalità e politica

Avrei qualche proposta da fare ai 5Stelle, per quanto possa valere questo modesto contributo.

Lotta alla mafia sia il primo fondamentale obiettivo se ne avete il coraggio.

A ciò si aggiunga l’impegno di attivare tutti i meccanismi necessari per eliminare l’immunità parlamentare, come pure di vietare il ricorso agli scudi penali da parte di chi governa.

Altro suggerimento verte sul patteggiamento, anch’esso da eliminare, strumento di cui si avvalgono sovente anche gli amministratori degli enti locali che dilapidano il pubblico denaro.

Bisogna combattere la mercificazione del ruolo da parte degli eletti, che lo hanno trasformato in centro di affari e di interessi.

Bisogna assolutamente far sì che chi dilapida e/o distrae le pubbliche risorse dalle finalità assegnate dalla legge, risponda con il proprio patrimonio per i danni causati alla collettività!

Solo così si potrà risanare la politica marcia, che tanti danni ha seminato e continua a mietere, grazie anche alla privatizzazione che impazza.

Il massimo sarebbe quello di contemplare la decadenza degli eletti, ove mai i punti sbandierati in campagna elettorale, non fossero attuati entro un certo termine dalle elezioni, contemplando una sorta di automatismo.

Dignità ed onore, siano le stelle polari che possano illuminare le vostre imminenti scelte, in scienza e coscienza.



*Il Segretario Nazionale dell’Unadir



Foto © Imagoeconomica