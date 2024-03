Quel silenzio tanto caro alle mafie viene infranto anche in Veneto

Chiara Linguanotto intervistata da RadioGamma 5

Una radio con sede a Campodarsego-Padova, senza padroni, attenta alle vere esigenze dei cittadini. Grazie alla “voce storica” del conduttore Paolo Girotto, la radio imposta la discussione quotidiana su autori “fuori dal coro” e offre ai suoi ascoltatori un panorama il più completo possibile su quanto accade in Italia e nel mondo.

Chiara Linguanotto è la referente della sezione veneta dell’Associazione Culturale Falcone e Borsellino, impegnata nel denunciare le ingiustizie che attualmente affliggono il Paese, quali: mafia, corruzione, spaccio di droghe e armi, inquinamento, povertà.

Un punto cardine dell’Associazione è il sostegno alla parte sana ed indipendente della Magistratura, come ad esempio il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo che da ben trent’anni rischia la vita per contrastare quel tipo di giustizia che tutti detestano: quella del pugno di ferro con i cittadini comuni e servile coi colletti bianchi.

Il 7 marzo, riferisce Chiara Linguanotto l’Associazione era presente, insieme ad attivisti provenienti da tutta Italia, presso il Teatro Garbatella di Roma, alla presentazione del libro “Il colpo di spugna. Trattativa Stato-mafia: il processo che non si doveva fare”, edito da Fuoriscena, scritto dal dott. Nino Di Matteo in collaborazione col giornalista Saverio Lodato. Oltre agli autori erano intervenuti il giornalista Sigfrido Ranucci (Report, Rai 3) e Salvatore Bonferraro, commissario di polizia già in servizio presso la Dia di Palermo. In questo incontro il dottor Nino Di Matteo rompe il silenzio dopo la sentenza della Cassazione asserendo che le sentenze si devono rispettare, ma si possono criticare dal momento che non hanno il crisma dell'infallibilità.

Nel corso dell’intervista, Chiara Linguanotto annuncia il prossimo evento che si terrà nella giornata di venerdì 19/04/24 a Cittadella alle ore 20:15 presso la Sala Torre di Malta, durante il quale l’Associazione proporrà una serata di approfondimento sul tema: “Mafia, quanto è affare nostro?” dove verranno proposti due docufilm realizzati da Giorgio Bongiovanni, direttore di AntimafiaDuemila. Il primo film è intitolato: “La vera storia di Giovanni Falcone e delle stragi dello Stato-Mafia”. Il secondo: “La strage di Paolo Borsellino, l’agenda rossa e i mandanti esterni”.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero: 3455093669.



Un altro momento molto importante per conoscere fatti e maniefestare vicinanza al dottor Nino Di Matteo - ha fatto presente Chiara Linguanotto - sarà la presentazione del suo ultimo libro "Il colpo di spugna" il 27 maggio a Firenze.



Associazione Falcone e Borsellino, RadioGamma 5, AntimafiaDuemila: realtà preziose, soprattutto in un momento in cui il sistema tenta di mettere il bavaglio all’informazione, togliendo ai cittadini il diritto di conoscere la verità.



Foto © Shobha