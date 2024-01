FIRMA! - Al prefetto di Palermo: intitoli il liceo di Partinico a Peppino Impastato e a Felicia

La memoria di Peppino Impastato e di sua madre va difesa. Non si può preferire un fascista che ha condiviso le leggi razziali all'esempio di un giovane ucciso dalla mafia per le sue idee contro le ingiustizie e la violenza. Felicia, sua madre, esempio per le giovani donne di passione, tenacia e amore per suo figlio.



"Egregio Sig. Prefetto di Palermo, Dott. Massimo Mariani,

Le chiediamo, gentilmente, di dare parere favorevole all’intitolazione del Liceo Scientifico di Partinico a Peppino Impastato e a sua madre Felicia come esempi per i giovani del coraggio nella lotta alla mafia e per la libertà di tutti gli uomini.

Lei sa bene quanta passione, amore, e impegno civile, Peppino Impastato ha donato alla battaglia contro la mafia del suo paese, rappresentata dal suo assassino, Gaetano Badalamenti, e del coraggio e la tenacia di sua madre, Felicia, chiaro esempio di scelta della legalità e della voglia di giustizia, alla quale ha reso omaggio anche il Presidente della Repubblica Ciampi.

La scuola è il luogo sacro dell’educazione ai valori fondanti della nostra civiltà democratica, basata sulla libertà, l’uguaglianza e la giustizia.

La cultura dell’Esempio delle donne e degli uomini che hanno sacrificato la propria vita per difendere lo Stato dei diritti per tutti gli uomini contro ogni violenza mafiosa e sopraffazione è la stella che deve guidare ogni azione sia pubblica che privata.

Accolga il nostro caloroso invito nel rispetto del suo ruolo e delle sue funzioni. La Storia lo richiede con umiltà e determinazione per il sangue che è stato ingiustamente versato nella Terra di Sicilia e in tutta Italia.

La ringraziamo. Buon lavoro”.



