GIURO CHE NO

Lo giuro sul corpo di un ribelle sequestrato sul lungotevere e caricato su un’automobile nera come la morte: io voterò NO
Lo giuro sui profeti disarmati stroncati dalle percosse: io voterò NO
Lo giuro sull’addio di sette figli uccisi in un poligono di tiro: io voterò NO
Lo giuro sull’odore delle ginestre che fioriscono di maggio in certe vallate di Sicilia: io voterò NO
Lo giuro sulle valigie abbandonate nelle banche nazionali dell’agricoltura: io voterò NO
Lo giuro sull’orologio fermo alla stazione di Bologna: io voterò NO
Lo giuro sulla carcassa di un velivolo precipitato nel fondo degli abissi: io voterò NO
Lo giuro sulla barba di un vecchio padre lunga come la sua sete di verità: io voterò NO
Lo giuro su due innamorati che si allontanano per l’ultima volta dall’aeroporto di Punta Raisi: io voterò NO
Lo giuro sulla colonna di fumo che ancora non si dirada sopra via D’Amelio: io voterò NO
Lo giuro sul tramonto ricco di angeli e frastuono che cala sulla Torre degli Uffizi quando è tutto finito: io voterò NO
Lo giuro sui covi non perquisiti, sui casolari mai circondati e su chi ha avuto il coraggio di cambiare ed è stato tradito: io voterò NO
Lo giuro sui dormitori convertiti in mattatoi da macellai in maschera che irrompono di notte spaccando teste, polmoni e costole: io voterò NO
E infine lo giuro su ogni singola goccia di sangue versato che ha generato, protetto e rinvigorito
questo meraviglioso pezzo di Carta
che stringo adesso fra le mani
e che chiamiamo Costituzione.
E se in un mondo impazzito, travolto dalla violenza,
popolato da uomini crudeli
con buffi cappellini,
ormai orbi di qualunque alfabeto
e di qualunque memoria,
non fosse rimasto che un solo minuscolo NO strozzato in gola, due ultime lettere sottratte alle macerie del diritto,
io le raccoglierò e le rimetterò insieme
per dire ancora NO
Per sempre NO
Meravigliosa parola
Io giuro che voterò NO
Immagine generata con supporto IA
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