Epstein e il Veneto

In questi giorni mi sono imbattuta in video e articoli che parlano dei file di Epstein, tra questi ho letto un articolo scritto dal consigliere Davide Lovat “Resistere Veneto”, che mi sento di condividere indipendentemente dall'ideologia politica, Lovat è una persona che ci sta mettendo la faccia e cerca di coinvolgere cittadini ed elettori nella ricerca della Verità per uscire dall'ignoranza che ci ipnotizza e non ci permette di ragionare.

Sono stati desecretati circa 3,5 milioni di documenti, 2.000 video, 180.000 immagini che riguardano il mondo di abusi e torture su minori, uccisioni di bambini, cannibalismo praticato dall’élite e da Jeffrey Epstein sull’isola privata Little Saint James, situata nelle Isole Vergini Americane.

Epstein il 10 agosto 2019 viene trovato morto nella sua cella, dopo l’ennesimo arresto. Risultano coinvolti in questo scandalo esponenti della famiglia reale inglese, magnati della tecnologia, importanti broker di Wall Street, eppure in Italia non se ne parla adeguatamente.

Leggere, vedere video espliciti di tali violenze è comprensibilmente sconvolgente, tuttavia ritengo che sia dovere di ogni cittadino diventare parte attiva per denunciare coloro che si arrogano il diritto di vita o di morte per un piacere sadico. Non è più possibile tollerare che questa élite, che detiene tutte le risorse di questo pianeta e che risponde esclusivamente alle logiche del Dio-Denaro, possa arrivare persino a mercificare i bambini come fossero oggetti.

Sul sito del consiglio regionale del Veneto, Davide Lovat scrive “devo complimentarmi con i giornalisti del Gruppo Nem che sono riusciti a scovare gli interessi immobiliari del miliardario americano anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia”, continua dicendo che, nel suo ruolo di consigliere regionale, non permetterà che prevalga l’omertà e che farà di tutto perché questa immonda fogna di élite internazionale venga smantellata.

Ritengo importante dare spazio a voci come quella di Lovat e attivarci per contrastare un problema di portata mondiale, che non lascia immune alcun territorio nazionale ed extranazionale, tanto che gli interessi di Epstein sono arrivati anche in Veneto e in altre regioni d’Italia.

La ricerca della Verità e il dibattito sono strumenti indispensabili per raggiungere un’adeguata consapevolezza, che ci renda guardinghi e attivi attraverso azioni concrete, a tutela dei minori.

In Italia e nel mondo, spariscono tanti bambini tutti i giorni, sono presenti almeno 45 guerre attive, l’aria, il cibo e l’acqua vengono adulterati (PFAS tra le provincie di Vicenza e Verona).

Sono sempre più evidenti i danni di una logica predatoria, tanto cara a questi Padroni dell’Ombra, che devastano il Pianeta che è la nostra casa.

Soprattutto quando il popolo, anziché attivarsi, si culla nell’ignavia. Quante volte capita di udire espressioni come: “il problema non è mio”, “è un qualcosa di distante dalla mia vita” e del “io da solo cosa ci posso fare?”

E’ ora più che mai indispensabile una partecipazione attiva di tutti noi per cambiare questo mondo, ognuno di noi nel suo piccolo può e deve fare qualcosa. Non possiamo ignorare inoltre che l’Italia detenga l’emblema della Cristianità del mondo, come possiamo perciò tollerare che vengano così duramente colpiti i bambini, alla luce del sacramento del battesimo, che quasi tutti noi abbiamo ricevuto? Altrettanta indignazione dovrebbe ribollire nel cuore di ogni genitore laico, perché nessun uomo o donna con un minimo di “umanità” dovrebbe tollerare uno scempio di tale portata nei confronti dei bambini.

I fatti riportati chiamano fortemente le nostre coscienze ad un radicale cambiamento, a prendere consapevolmente in mano la nostra vita, smettendo di delegare passivamente ed è proprio questa la motivazione che mi ha portato a partecipare attivamente nelle attività dell’associazione Veritas Vincit APS di Tombolo.

È arrivato il momento di cercare responsabilmente la Verità, sostenendo giornalisti e associazioni disponibili ad analizzare i documenti ufficiali desecretati. Solo conoscendo le ombre potremo finalmente lavorare per realizzare la Luce.

Elaborazione grafica by Paolo Bassani. Generata con supporto IA

