La criminalità organizzata di matrice turca nel Nord Italia

La cosiddetta “mafia turca” non è affatto un fenomeno recente in Italia. Già nel 1997 il Direttore dello SCO Alessandro Pansa segnalava in Commissione Antimafia che queste organizzazioni, lungi dall’essere “nuove mafie”, erano presenti nel Paese da almeno un ventennio e rappresentavano una minaccia concreta per la loro capacità di operare congiuntamente alle mafie nostrane sul territorio nazionale. Le bande criminali di origine turca operano tipicamente con strutture a base etnica-familiare, attive in patria nel traffico di armi e soprattutto di stupefacenti. I legami tra la criminalità turca e quella italiana risalgono infatti ai primi anni ’70, quando Cosa Nostra siciliana si riforniva di morfina-base dai clan turchi per raffinare eroina destinata ai mercati occidentali. Durante tutti gli anni Ottanta e fino a oggi la mafia turca ha mantenuto una presenza prevalente nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, dove i contatti con la 'Ndrangheta calabrese hanno garantito un solido canale di approvvigionamento di eroina dall’Asia verso il mercato italiano ed europeo. Questa continuità storica spiega perché ancora oggi esponenti della nuova criminalità turca trovino spazio nel nostro Paese, sia per rifugiarsi sia per mantenere i contatti operativi con le proprie reti internazionali.



Il caso di Milano: un network transnazionale

In tempi recenti, un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha portato alla luce un sodalizio criminale di matrice turca operante in Lombardia e altre regioni del Nord. Questo gruppo, composto da numerosi soggetti di nazionalità turca stabilmente radicati in Italia, è accusato di aver costituito una banda armata con finalità di terrorismo e associazione per delinquere di stampo mafioso transnazionale, finalizzata a una vasta gamma di reati: dal traffico internazionale di armi (comprese armi da guerra) al narcotraffico di eroina, fino al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla pianificazione di omicidi e attentati all’estero. Secondo gli inquirenti, tali attività criminali, svolte spostandosi continuamente tra diverse zone d’Italia e d’Europa, erano tutte funzionali a destabilizzare gli assetti dello Stato turco e a creare allarme sociale anche nel nostro continente. L’operazione milanese, culminata nel dicembre 2025 con l’arresto di quattro affiliati in Lombardia, Toscana e Lazio, fa seguito a una serie di interventi che avevano già condotto all’arresto di circa 19 cittadini turchi legati a questa rete criminale in Italia (compresi i presunti leader). In sede giudiziaria, questo gruppo è stato descritto come una cellula mafiosa “pericolosissima”, dotata di un “elevatissimo numero di armi”, capace di attrarre nuovi sodali nel nostro Paese attraverso l’immigrazione clandestina e ricca di collegamenti con cellule attive tanto in Italia (non del tutto disarticolate) quanto in altri Paesi europei. Tale definizione, contenuta in una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano, evidenzia la gravità del fenomeno scoperto in Lombardia, delineando un’organizzazione insidiosa, ramificata e incline alla violenza, sebbene operante sotto traccia.



Piemonte e Nord Italia: un’influenza più limitata

In Piemonte e in altre regioni del Nord Italia la presenza di organizzazioni mafiose turche appare, allo stato delle conoscenze, più limitata e meno strutturata rispetto alla Lombardia. Le analisi più recenti sulla criminalità a Torino, ad esempio, indicano come principali mafie straniere attive sul territorio quelle di matrice albanese, romena, nigeriana e cinese, senza menzionare gruppi turchi di analoga rilevanza. Questo suggerisce che eventuali attività di soggetti turchi in area piemontese siano episodiche o relegate al ruolo di supporto nei grandi traffici, piuttosto che dar luogo a clan localmente radicati. Nel Nord-Est, d’altronde, non mancano segnali del coinvolgimento di queste organizzazioni come snodo di transito dei traffici internazionali: emblematico è il sequestro, nel 2007, di 175 kg di eroina pura nel porto di Trieste, occultati in un tir turco proveniente da Istanbul e diretto in Germania. Operazioni di tale portata confermano il ruolo strategico del territorio italiano nell’ambito della rotta balcanica: il Friuli-Venezia Giulia in particolare funge da porta d’ingresso verso l’Europa per carichi di eroina gestiti da organizzazioni turche, che utilizzano l’Italia come corridoio logistico verso i ricchi mercati del Nord Europa. In generale, al di fuori della piazza lombarda, l’Italia settentrionale non risulta ospitare strutture mafiose turche stabili comparabili a quelle autoctone o ad altri gruppi stranieri; ciononostante, la sua posizione geografica e la presenza di snodi commerciali ne fanno un territorio di interesse per i traffici gestiti da questi clan.



Traffici illeciti e alleanze internazionali

La vocazione criminale principale delle mafie turche resta il narcotraffico, in particolare quello di eroina. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine (UNODC), circa il 70–80% dell’eroina destinata al mercato europeo transita attraverso la Turchia, hub logistico imprescindibile lungo la rotta balcanica. I gruppi turchi controllano direttamente circa il 35% del traffico lungo questa rotta, svolgendo un ruolo determinante nel rifornimento all’ingrosso dei principali mercati continentali. L’Italia, pur non essendo una base operativa primaria per queste organizzazioni, costituisce comunque un importante mercato di sbocco: negli ultimi cinque anni sono state documentate circa 20–25 operazioni di narcotraffico connesse a fornitori turchi attivi sul nostro territorio. Si stima infatti che una quota significativa dell’eroina circolante in Italia – intorno al 40% – sia riconducibile a circuiti criminali con base in Anatolia (Turchia orientale). Oltre che nel lucroso commercio di stupefacenti, la criminalità organizzata turca risulta coinvolta anche in altri traffici illeciti su scala globale. Storicamente, alcuni clan hanno partecipato attivamente al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttando i flussi migratori (in particolare di cittadini curdi in fuga dai conflitti) sia per profitto sia per consolidare le proprie reti transnazionali. Tali attività, dall’importazione di armi al traffico di esseri umani, sono spesso interconnesse con le dinamiche politico-ideologiche del contesto turco. Diverse inchieste e testimonianze autorevoli hanno evidenziato come i proventi del narcotraffico vengano utilizzati da queste organizzazioni per finanziare la lotta politica interna in Turchia, indicando una commistione preoccupante tra crimine organizzato e apparati di potere del Paese d’origine. Anche per questo, i collegamenti con settori istituzionali e apparati di sicurezza turchi, sebbene difficili da provare nella loro interezza, sono stati più volte ipotizzati, alimentando il profilo atipico (a cavallo fra criminalità comune e impeto eversivo) di alcune di queste consorterie.

Sul versante delle alleanze criminali, i clan turchi hanno da lungo tempo dimostrato una notevole capacità di cooperazione sia con le mafie italiane sia con altri gruppi stranieri, in un’ottica di mutuo vantaggio nei traffici illeciti. I legami con la ’ndrangheta calabrese e con la mafia siciliana, in particolare, appaiono storici e sono ampiamente documentati da vicende giudiziarie fin dagli anni ’70–’80. Già allora, del resto, furono strette alleanze funzionali: i turchi assicuravano la materia prima (eroina o morfina-base) e gli italiani garantivano reti distributive e protezione sul territorio. In anni più recenti lo schema cooperativo si è esteso ad altri attori della criminalità globale. Indagini recenti hanno rivelato, ad esempio, un vero “consorzio” internazionale per il traffico di cocaina dal Sud America, in cui mafiosi turchi operavano in alleanza con cartelli colombiani, gruppi albanesi e cosche della ’ndrangheta calabrese. Questa flessibilità nel tessere reti transnazionali conferma come la mafia di origine turca abbia saputo evolversi, partecipando da protagonista tanto al narcotraffico “storico” dell’eroina quanto ai nuovi business criminali (cocaina, armi, migranti), spesso in sinergia con organizzazioni di diversa matrice geografica.

In conclusione, la criminalità organizzata di matrice turca nel Nord Italia si presenta come un fenomeno sommerso ma estremamente insidioso. La relativa minor visibilità mediatica e l’assenza di un radicamento territoriale plateale non devono trarre in inganno: questa mafia opera sottotraccia, integrandosi nei flussi illeciti globali e colmandone i vuoti con grande abilità. La sua forza risiede nella dimensione transnazionale, nella capacità di stringere alleanze e nella spregiudicatezza nel cavalcare instabilità politiche e rotte internazionali della droga.

Le istituzioni e gli investigatori sono chiamati a mantenere alta la guardia, perché il silenzio che la circonda è la sua arma più insidiosa.



