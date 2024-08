Shobha racconta Letizia Battaglia: ''Mia madre era una militante, prima che una fotoreporter''

L’intervista della figlia della fotografa palermitana a "Parlaci di Lei - Grandi storie al femminile"

"Mia madre è soprattutto una militante, prima che una fotografa. Cresciuta in Sicilia ha poi trovato un canale, un mezzo espressivo, ed è questo che ha reso la sua fotografia così potente. Siamo perfettamente in sintonia, come il buio e la luce, condividiamo i principi ma siamo agli antipodi". Così Shobha Battaglia ricorda sua madre Letizia Battaglia, scomparsa due anni fa, in un’intervista del podcast “Parlaci di Lei - Grandi storie al femminile”.

In collegamento dall'India, dove è cresciuta e si è formata, Shobha Battaglia disegna un ritratto di sua madre, la celebre fotoreporter palermitana di fama mondiale.

Anche Shobha è fotografa, una passione che le ha trasmesso la madre.

"Abbiamo due modi di esprimerci molto diversi: a me - che sono cresciuta in Oriente - piace lavorare con la bellezza, a lei invece con il dolore", racconta Shobha in collegamento dall’India dove si reca molto spesso.

"Mia madre non mi ha insegnato la tecnica, ma ad essere totali nelle relazioni”.

