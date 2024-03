Bibbiena, 6 Aprile - Narrazioni nomadi. In Sicilia e altrove

Sabato 6 aprile – ore 17 - a Bibbiena, la FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche inaugurerà la mostra “Narrazioni nomadi – In Sicilia e altrove” di Franco Zecchin, uno dei più importanti fotografi italiani contemporanei.



Attraverso una selezione di 235 fotografie, l’esposizione ripercorre la carriera di Franco Zecchin, dagli esordi in Sicilia negli anni ’70 ai reportage in giro per il mondo, fino ai lavori più recenti. Un viaggio affascinante attraverso immagini intense ed evocative, che raccontano storie di vita, di dolore e di speranza.



L’essenza del lavoro di Zecchin è proprio questa: osservare la vita sociale attraverso l’obiettivo fotografico, per analizzarla e testimoniarla con la capacità di chi, appassionato di teatro, sa cogliere il momento giusto per renderla significativa, senza mai intervenire a modificarne la realtà.

La mostra “Narrazioni Nomadi – In Sicilia e altrove”, curata da Roberto Rossi, Presidente FIAF, si snoda attraverso un affascinante itinerario tematico, suddiviso in diverse sezioni.



La Sicilia vista attraverso l’obiettivo di Franco Zecchin tra il 1975 e il 1994 rappresenta il cuore della mostra. Questi anni, segnati dalla guerra di mafia e da un forte impegno civile, vengono esplorati attraverso fotografie che bilanciano una ricerca estetica con una profonda critica sociale. Le immagini, che ritraggono la violenza mafiosa con i suoi omicidi e attentati, ma anche i processi, i funerali, e la vita quotidiana negli ospedali psichiatrici e negli spazi urbani, offrono uno sguardo intenso e multiforme sulla realtà siciliana, aperta verso il mondo e ricca di incontri, feste religiose e dinamiche sociali.



La transizione dell’Europa dell’est dall’epoca precedente e successiva alla caduta del muro di Berlino diventa una narrativa visiva di un continente in evoluzione, testimoniando i cambiamenti sociopolitici e culturali.

Nell’indagine sul nomadismo Franco Zecchin esplora le vite delle popolazioni nomadi in vari angoli del globo. Questa sezione pone l’accento sulle dinamiche ecologiche, economiche e politiche alle quali sono confrontate queste società, fornendo una prospettiva globale sul concetto di movimento e transizione. L’indagine prosegue negli anni in cui Zecchin è membro “nominé dell’agenzia Magnum".



Una ricerca fotografica sul tema del matrimonio e una collezione di ritratti di celebri scrittori italiani si inseriscono nel contesto di una riflessione di Franco Zecchin sulle rappresentazioni sociali, esplorando gli spazi intimi e personali attraverso l’obiettivo.

Infine, la mostra si conclude con una sezione dedicata al territorio di Marsiglia, la città in cui Zecchin vive e lavora ormai da molti anni. Queste opere inedite a colori, parte di un progetto di esplorazione del paesaggio, mettono in luce le attività economiche e le pratiche sociali che hanno contribuito a modellarlo.



La mostra “Narrazioni Nomadi” si rivela così un viaggio emozionale e visivo che attraversa non solo luoghi geografici ma anche paesaggi umani e sociali, invitando il visitatore a riflettere sulla complessità del mondo che ci circonda attraverso la lente della fotografia.

In occasione della mostra verrà presentato anche il nuovo libro dedicato all’Autore per la collana “Grandi Autori della fotografia contemporanea”.