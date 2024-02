Casette d'Ete, 1° Marzo - Incipit presenta 'Un prete contro la mafia' di Danilo Procaccianti

Alla rassegna di incontri INCIPIT, il 1° marzo, approda il giornalismo d’inchiesta con Danilo Procaccianti, redattore e autore per la trasmissione Report (di Rai3) che presenta il suo primo libro per ragazzi dal titolo ‘Un prete contro la mafia’ (De Agostini).



Un incontro fortemente voluto da Marisa Colibazzi e da Giovanna Taffetani, curatrici della rassegna INCIPIT per conoscere più da vicino un giornalista la cui carriera è iniziata collaborando con varie agenzie giornalistiche, è proseguita con L’Unità prima di approdare a Rai3. Dal 2009 al 2020 è stato anche autore e inviato per la trasmissione ‘Presa diretta’. Grazie alle sue inchieste e ai reportage su mafia e criminalità organizzata, Procaccianti ha vinto, tra gli altri, i premi 'Ilaria Alpi' e ‘Rocco Chinnici’.



Nel suo libro, Procaccianti racconta la storia di Padre Pino Puglisi, di come ha saputo offrire ai ragazzi di Brancaccio una alternativa alla criminalità e alla delinquenza e, per questo, è stato la prima vittima di mafia a essere proclamata martire della chiesa cattolica.

"Don Pino ha fatto di tutto per sottrarre alla mafia il territorio, ma soprattutto i giovani e il loro futuro. Manifestava, predicava, agiva, ‘rompendo le scatole’ agli intoccabili" scrive Procaccianti che da questo piccolo grande ‘parrino’ ha mutuato la sua ‘missione’ professionale: "Fu quella la molla che mi portò a fare il giornalista, a raccontare fenomeni di mafia, a cercare la verità anche la più scomoda". In una parola, a diventare "un ‘rompiscatole’ come lo è stato don Pino".



L’appuntamento è venerdì 1° marzo alle ore 21,15, all’Auditorium ‘Della Valle’, di Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare.



Ingresso libero.



Info: 335 8080185.



INCIPIT è una rassegna promossa dall’Associazione Santa Croce in collaborazione con Grafiche Fioroni, Libreria ‘Il gatto con gli stivali’, l’illustratore Lufo, il centro Giovanile Casette, sponsor e col patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.