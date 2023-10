Dal 12 al 14 Ottobre: a Milano il World Congress for Climate Justice

Il World Congress for Climate Justice sta portando a Milano delegate e delegati dai principali movimenti di giustizia climatica della Terra. Il Congresso si terrà da giovedì 12 ottobre a domenica 15 ottobre, nei chiostri della Statale e negli spazi del Leoncavallo.



Il comitato organizzatore che si riunisce periodicamente al Piano Terra (lo spazio occupato al Quartiere Isola) è formato da Ecologia Politica, Ultima Generazione, Off Topic, FFF Milano, XR Milano, Comitato Acqua Milano, Our Voice, ed è supportato dai principali centri sociali della città.

Il primo giorno, giovedì 12 ottobre sarà dedicato a workshop e incontri su arte e attivismo climatico, ovvero come si può sovvertire la narrazione dominante e generare un’immaginazione radicalmente altra a partire dallo zadismo e le comunità urbane e rurali resistenti.



Il venerdì 13 ottobre è dedicato ai seminari nei chiostri di Festa del Perdono, dove i diversi movimenti e collettivi presenti spiegheranno le loro pratiche e i loro punti di vista in incontri aperti a tuttə lə attivistə e a tutta la cittadinanza. Quella sarà altresì la giornata di azione e protesta nonviolenta contro il sistema neoliberale che depreda territori e fa bollire il pianeta.



Sabato 14 ottobre, il congresso entrerà nel vivo con le assemblee tematiche nelle aule della Statale dove le numerose delegazioni dai vari movimenti/Paesi entreranno in discussione fra loro riguardo la tattica delle lotte e la risposta alla repressione, l’impostazione teorica delle diverse tradizioni dell’ecologismo rivoluzionario e i principali temi intersezionali che delimitano il territorio della giustizia climatica quali l’ecotransfemminismo, le migrazioni, il dominio patriarcale, le guerre, l’agroecologia, l’antispecismo, la decrescita e l’impatto su transizione ecologica e giustizia sociale. Avremo anche molto sindacalismo biosociale su lavoro essenziale/precario, e le lotte nei luoghi di lavoro per la settimana di 4 giorni come misura di riduzione delle emissioni oltre che miglioramento del benessere sociale.