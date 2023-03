Genova, 7 Marzo - Sicurezza e Legalità, incontro con gli studenti

A seguito, un ampio dibattito moderato da Giuseppe Carbone, Presidente della sezione ligure del movimento Agende Rosse, al quale parteciperanno:

• Salvatore Borsellino, Presidente movimento Agende Rosse Nazionale;

• Angelo Garavaglia Fragetta, co-fondatore del Movimento Agende Rosse;

• Angelo Corbo, medaglia d'oro al Valore Civile, già Ispettore Sup. Della Polizia di



Stato, uno dei quattro superstiti della strage di Capaci.

• Roberto Centi, Presidente della Commissione Antimafia della Regione Liguria.

Spazio anche alla musica con i “Castlefield Road”.

Alla tromba il Maestro Alberto Farnatale, della banda Musicale "Nostra Signora della Guardia" di Genova Pontedecimo.

“Un anno in più che si aggiunge ai trent’anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, 31 anni che siamo sempre in attesa di verità e giustizia, chiedendole giornalmente, instancabilmente a gran voce!” afferma Giuseppe Carbone, Presidente del Movimento Agende Rosse Liguria, gruppo "Falcone Borsellino". “Assistiamo, purtoppo abituati, ad ottusi silenzi, depistaggi e provvedimenti che tentano di affossare il lavoro svolto da Falcone e Borsellino! L'arresto del latitante Matteo Messina Denaro, coperto da trent'anni da complicità a tutti i livelli, potrebbe aprire uno spiraglio di verità sui fatti cruenti accaduti. Attenzione, però, a non abbassare la guardia: l'arresto del latitante assassino dopo 30 anni è una mezza vittoria che non chiude, di certo, il capitolo mafia.

Guai ad abbassare la guardia, guai a cullarsi su delle mezze vittorie, guai a cedere ai ricatti massomafiosi!

Ci sentiamo impotenti di fronte al dolore di tutti i famigliari delle vittime!

L’Italia e gli Italiani non lo meritano! Questo lo gridiamo con gran forza!

I nostri eventi servono a fare memoria, cultura, informazione e sensibilizzazione, sia dei discenti che degli adulti tutti.

Il Movimento delle Agende Rosse, con il nostro gruppo intitolato a Falcone e Borsellino, è presente sul territorio ligure per rendere onore ai caduti, praticando l’antimafia accanto a tutti i cittadini, alle forze dell’ordine e alle istituzioni sane".



I relatori tutti, e rappresentanti delle Istituzioni, insieme a Giuseppe Carbone, sono a disposizione per una breve conferenza stampa e interviste dalle ore 08:45 fino alle ore 09:15 ca. presso la "Sala Paganini", concessa gentilmente per l'occasione dalla direzione del teatro Carlo Felice, che ringraziamo.

L'accesso dei giornalisti e del pubblico in Teatro, avverrà dall'ingresso principale (Galleria Cardinale G.Siri).

Il personale di sala indicherà alla stampa come raggiungere la "Sala Paganini".

Tutti gli studenti che non hanno trovato posto in teatro e chi ne avrà piacere, potranno seguire la diretta streaming sul nostro canale YouTube.