Palermo, 4 Marzo - Apericena alla ''Casa di Paolo''

“Dopo tre anni finalmente riprendiamo la bella abitudine di condividere una piacevole serata con chi vorrà contribuire alle attività organizzate per i nostri bambini”. Obiettivo: organizzare un’apericena alla Casa di Paolo “per sostenere il viaggio che i nostri bambini faranno in Toscana”. Inizia così il comunicato stampa dell’organizzazione no profit Palermitana: la “Casa di Paolo”, appunto. Un gruppo di volontari e volontarie nato nel 2015 da un sogno di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo assassinato nella strage di via d’Amelio il 19 luglio 1992. La “Casa di Paolo” non è una “casa di memoria”, ma qualcosa di vivo, dove i ragazzi a rischio del quartiere la Kalsa di Palermo trovano un’alternativa alla perversa spirale che quotidianamente li inghiottisce. È il quartiere dove ha vissuto Paolo Borsellino da piccolo e la “Casa” è in realtà la vecchia farmacia di famiglia in via della Vetriera la quale, da uno stato di degrado, è stata restaurata e donata alla collettività per organizzare eventi e attività. Ed ecco dunque l’apericena che si terrà sabato 4 marzo, ore 19:00, presso appunto lo stabile. “In questa occasione - si legge nel comunicato -, il ricavato della serata servirà a rendere il viaggio che i nostri bambini faranno a breve, ancora più bello e memorabile. Il costo del biglietto è 20€ ed occorre prenotare. Durante la serata verranno inoltre sorteggiate due delle bellissime borse della ‘Casa di Paolo’ realizzate dalla nostra Rossella. Chi, pur non potendo partecipare alla cena volesse comunque contribuire, può farlo semplicemente chiamandoci. Vi aspettiamo!”.