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Rieti, 22 Aprile - ''La Resistente'': presentazione del libro di Tina Anselmi con Anna Vinci

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anselmi tina intSi terrà a Rieti, il 22 aprile, la presentazione dell’opera letteraria “Storia di una passione politica. Tina Anselmi”, scritta da Anna Vinci, in un evento promosso con il contributo di Coop Unicoop Etruria – Sezione Soci Sabina e Alberghiero Costaggini Rieti.

L’iniziativa, dal titolo “La Resistente”, è dedicata alla figura di Tina Anselmi, protagonista della storia politica e civile italiana, e offrirà al pubblico l’occasione di approfondire il suo percorso umano e istituzionale attraverso il lavoro di Anna Vinci.

L’incontro rappresenta un momento di riflessione culturale e civile su memoria, partecipazione e impegno democratico, valorizzando il ruolo delle donne nella vita pubblica e nella costruzione della società italiana. 

La presentazione del volume sarà anche un’occasione di dialogo tra mondo culturale, scolastico e associativo, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza a una delle figure più significative della storia repubblicana.

Ingresso libero. 

ANTIMAFIADuemila
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