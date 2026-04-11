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Milano, dal 14 al 16 Aprile - Al via il Festival dei Diritti Umani: un appuntamento per riflettere sul presente e costruire il futuro

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Torna il Festival dei Diritti Umani, l’importante rassegna dedicata alla sensibilizzazione sui temi della dignità, della libertà e della giustizia sociale.

L'evento vedrà la partecipazione di un parterre eterogeneo di esperti, giornalisti d'inchiesta, attivisti internazionali e accademici, pronti a condividere testimonianze dirette dai fronti caldi del mondo. Accanto a loro, saranno protagonisti gli studenti e i giovani, a cui il Festival dedica workshop specifici e proiezioni cinematografiche per stimolare un impegno civile attivo.

Attraverso il supporto della Fondazione Gariwo, il Festival mette al centro la responsabilità individuale e le storie dei "Giusti", offrendo spunti concreti per contrastare l'indifferenza.

Il programma alterna sessioni in presenza a momenti fruibili online, garantendo un respiro internazionale e un dialogo aperto con le nuove generazioni.

Per scoprire l'elenco completo dei relatori, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione, visitate il sito ufficiale. 

Per maggiori informazioni: clicca qui! 

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