Palermo, 7 Febbraio - Riforma costituzionale della magistratura: posta in gioco e rischi

Sabato 7 febbraio, alle ore 17.00, presso le Nuove Officine Zisa (NOZ), ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo (via Paolo Gili 4), si terrà l’incontro pubblico “La riforma costituzionale della magistratura: la posta in gioco e i rischi per la democrazia”, promosso dal Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione, dal CRESM e dall’Istituto Gramsci Siciliano.

L’iniziativa intende aprire un confronto pubblico su una delle riforme più delicate del dibattito istituzionale contemporaneo, analizzandone le implicazioni costituzionali, democratiche e sistemiche, con particolare attenzione al tema della separazione delle carriere e al ruolo della magistratura nell’equilibrio dei poteri.

Porteranno i saluti:

Alessandro La Grassa, presidente del CRESM





, presidente del CRESM Salvatore Nicosia, presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano

Sono previsti gli interventi di:

Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica

Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo





Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e senatore della Repubblica





, ex procuratore generale di Palermo e senatore della Repubblica Alberto Vannucci, professore di Scienza politica, Università di Pisa

A coordinare il dibattito sarà Claudio Riolo, del Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione.

L’incontro sarà anche l’occasione per discutere il recente libro di Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini, Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia, che offre un’analisi critica delle proposte di riforma attualmente in discussione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



