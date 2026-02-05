Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Palermo, 7 Febbraio - Riforma costituzionale della magistratura: posta in gioco e rischi

Dettagli

Sabato 7 febbraio, alle ore 17.00, presso le Nuove Officine Zisa (NOZ), ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo (via Paolo Gili 4), si terrà l’incontro pubblico “La riforma costituzionale della magistratura: la posta in gioco e i rischi per la democrazia”, promosso dal Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione, dal CRESM e dall’Istituto Gramsci Siciliano

L’iniziativa intende aprire un confronto pubblico su una delle riforme più delicate del dibattito istituzionale contemporaneo, analizzandone le implicazioni costituzionali, democratiche e sistemiche, con particolare attenzione al tema della separazione delle carriere e al ruolo della magistratura nell’equilibrio dei poteri. 

Porteranno i saluti:

  • Alessandro La Grassa, presidente del CRESM 

  • Salvatore Nicosia, presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano

Sono previsti gli interventi di:

  • Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica 
  • Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo 

  • Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e senatore della Repubblica 

  • Alberto Vannucci, professore di Scienza politica, Università di Pisa

A coordinare il dibattito sarà Claudio Riolo, del Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione.
L’incontro sarà anche l’occasione per discutere il recente libro di Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini, Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia, che offre un’analisi critica delle proposte di riforma attualmente in discussione.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

