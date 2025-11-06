Lacchiarella, 7 Novembre - Tavola rotonda ''Dibattito su stragi e depistaggi''

Il Comune di Lacchiarella, in collaborazione con Regione Lombardia, Fondazione Per Leggere e Avviso Pubblico, annuncia un'importante tavola rotonda dal titolo "Dibattito su Stragi e Depistaggi", in programma venerdì 7 novembre alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare “Gino Strada” della Rocca Viscontea.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione pubblica su temi cruciali della nostra storia recente, offrendo testimonianze dirette e approfondimenti sulle stragi di mafia e gli insabbiamenti che hanno segnato l’Italia.

Interverranno:

Brizio Montinaro, fratello di Antonio, agente della scorta del giudice Giovanni Falcone

Michele Riccio, Colonnello dei Carabinieri e testimone delle confidenze di Luigi Ilardo

A moderare il dibattito sarà Angelo Garavaglia, membro direttivo delle Agende Rosse.

L'evento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire la memoria storica, promuovere la cultura della legalità e sostenere la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, rompendo il muro del silenzio che troppo spesso accompagna questi drammi.



