Lacchiarella, 7 Novembre - Tavola rotonda ''Dibattito su stragi e depistaggi''

Dettagli

tavola rotonda dibattito stragi intIl Comune di Lacchiarella, in collaborazione con Regione Lombardia, Fondazione Per Leggere e Avviso Pubblico, annuncia un'importante tavola rotonda dal titolo "Dibattito su Stragi e Depistaggi", in programma venerdì 7 novembre alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare “Gino Strada” della Rocca Viscontea

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione pubblica su temi cruciali della nostra storia recente, offrendo testimonianze dirette e approfondimenti sulle stragi di mafia e gli insabbiamenti che hanno segnato l’Italia. 

Interverranno: 

  • Brizio Montinaro, fratello di Antonio, agente della scorta del giudice Giovanni Falcone

  • Michele Riccio, Colonnello dei Carabinieri e testimone delle confidenze di Luigi Ilardo

A moderare il dibattito sarà Angelo Garavaglia, membro direttivo delle Agende Rosse

L'evento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire la memoria storica, promuovere la cultura della legalità e sostenere la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, rompendo il muro del silenzio che troppo spesso accompagna questi drammi. 

