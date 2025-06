Palermo, 27 giugno - presentazione del libro ''Quando il mondo dorme. Storie e parole dalla Palestina''

La Comunità Palestinese di Palermo è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro "Quando il mondo dorme. Storie e parole dalla Palestina", scritto da Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori Palestinesi occupati.

L’incontro si terrà venerdì 27 giugno alle ore 18:00 presso Villa Trabia, a Palermo, ed è coorganizzato da Our Voice, ANTIMAFIADuemila, Amnesty International Sicilia, ARCI Palermo, Assopace Palestina Palermo e Mediterranea Saving Humans Palermo.











In un momento storico drammatico per il popolo palestinese, sarà l’occasione per ascoltare e confrontarsi con una delle voci più autorevoli e coraggiose della scena internazionale. Il libro di Francesca Albanese raccoglie testimonianze, riflessioni e analisi che raccontano la Palestina con lucidità e profondità, riportando al centro l’umanità di un popolo da troppo tempo oppresso, dimenticato o strumentalizzato.

Durante l’evento si parlerà anche della situazione attuale e del genocidio in corso nella Striscia di Gaza, analizzando il ruolo e le responsabilità della comunità internazionale e le forme di resistenza e solidarietà possibili. Sarà anche l’occasione per discutere recenti episodi di violazione del diritto internazionale, come l’abbordaggio in acque internazionali della “Madleen” e l’arresto delle attiviste e degli attivisti della Freedom Flotilla da parte della marina israeliana a pochi chilometri dalla Striscia di Gaza.

Dialogheranno con l’autrice Karim El Sadi, della Comunità palestinese di Palermo, e Anna Bucca, di ARCI, per costruire insieme uno spazio di memoria, denuncia e impegno.

A fine evento l'autrice sarà disponibile per il firmacopie.

L'ingresso è libero e gratuito.

Per info: +39 329 19 27 010 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

