A Palermo il 16 e il 17 Settembre incontri per ricordare il giornalista Mauro de Mauro

A 54 anni dalla scomparsa misteriosa di Mauro de Mauro, giornalista del quotidiano "L'Ora", l’Associazione siciliana della stampa, assieme al Gruppo Cronisti e l'Associazione Nazionale Magistrati Palermo, in collaborazione con la VIII Circoscrizione comunale di Palermo, organizza tre momenti di riflessione con al centro la figura di de Mauro scomparso in circostanze mai chiarite, mentre faceva rientro a casa, il 16 settembre 1970. Il suo corpo non venne mai trovato. Il suo impegno per il racconto della verità si rivolgeva tanto allo svelare i segreti di Cosa Nostra quanto quelli collegati alla morte di Enrico Mattei, troppo per non diventare scomodo. Il primo appuntamento con il ricordo di Mauro de Mauro si terrà in viale delle Magnolie, 58, luogo in cui il giornalista fu sequestrato, lunedì 16 settembre alle 9,30. Saranno presenti: Giuseppe Tango presidente della sezione Anm di Palermo, il prefetto Massimo Mariani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, Giuseppe Tango, presidente della sezione di Palermo della Anm, Roberto Leone, vicesegretario regionale vicario dell'Associazione siciliana della stampa, Leandro Salvia vicesegretario Assostampa Palermo, Claudia Brunetto segretaria Gruppo Cronisti, Claudia Mirto presidente Gruppo giornalisti pensionati, Roberto Gueli presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Franca de Mauro figlia del giornalista scomparso, Sergio Buonadonna giornalista de "L'Ora" e amico di de Mauro, Francesco Sala scrittore e regista autore di "Sparire a Palermo. Il caso de Mauro". Subito dopo nella sede della VIII Circoscrizione il presidente Lorenzo Croce terrà una seduta straordinaria per ricordare la scomparsa di de Mauro.

Martedì 17 settembre alle ore 9,30 in via Pietro D'Asaro luogo in cui, poche ore dopo la denuncia della scomparsa, venne ritrovata l'auto di Mauro De Mauro, la VIII circoscrizione apporrà una targa alla sua memoria. Saranno presenti per la VIII Circoscrizione il presidente Lorenzo Croce e la consigliera Giusi Chinnici. Per Assostampa Sicilia il vicesegretario vicario Roberto Leone e la presidente del Consiglio regionale Tiziana Tavella, per il Gruppo Cronisti Mario Pintagro, Sergio Buonadonna e Francesco Sala. Alle 17, alla Biblioteca Centrale della Regione, le due giornate dedicate alla memoria ed alla ricerca della verita' si concluderanno con la presentazione di "Sparire a Palermo. il caso De Mauro" del regista, autore e scrittore Francesco Sala, dedicato ad uno tra i casi più controversi della storia italiana.









L'evento fa parte del calendario di incontri del Circolo della stampa del sindacato dei giornalisti siciliani che riparte in autunno dopo il primo ciclo di incontri della scorsa primavera. L'autore del libro propone una rilettura degli ultimi giorni di De Mauro offrendo nuovi spunti di riflessione sulle ragioni della sua scomparsa, dall'omicidio di Enrico Mattei, a un'inchiesta che De Mauro svolse in preparazione del film di Francesco Rosi dedicato alla vicenda, all'intreccio con molti altri casi italiani, come il golpe Borghese, fatti che coinvolgono soggetti esterni alla mafia e interni allo Stato. Gli interventi, coordinati dalla presidente di Assostampa Sicilia Tiziana Tavella, saranno aperti da Margherita Perez, direttrice della Biblioteca, e da Giuseppe Rizzuto, segretario regionale di Assostampa. Dopo Francesco Sala, sono previsti gli interventi del vicesegretario vicario di Assostampa Sicilia Roberto Leone e del giornalista e scrittore Sergio Buonadonna. Buonadonna cronista De "L'Ora" negli anni Sessanta e Settanta, tra i giovani allievi di De Mauro e tra coloro che trascorsero con lui le ultime ore in redazione. Contemporaneamente sarà possibile visitare una mostra dedicata al cronista con documenti custoditi all'interno della Biblioteca Regionale visitabile dal 17 al 20 settembre, dalle 10 alle 19. Francesco Sala è attore, regista, docente di teatro, copywriter. Si è formato presso l'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, specializzandosi poi in regia con Luca Ronconi presso il Centro teatrale Santa Cristina. Ha collaborato con diversi teatri di produzione: il Carcano di Milano diretto da Giulio Bosetti, il Globe di Gigi Proietti, il Brancaccio di Roma, La Pergola di Firenze diretto da Gabriele Lavia, il Teatro Biondo di Palermo con la direzione di Pamela Villoresi. Ha scritto di cultura e spettacolo sul quotidiano "Il Giornale". Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro "Gli irripetibili" con Cooper edizioni. Cura il progetto eventi e spettacoli con l'associazione culturale TeatroMetis.