Siena, 18 Gennaio - Torna Pagine di legalità e presenta il libro ''Donne e Antimafia''

Siena incontra i protagonisti della lotta alle Mafie. La rassegna curata da Comune di Siena, sindaca Nicoletta Fabio, e Teatri di Siena in collaborazione con Movimento Agende Rosse, ANTIMAFIADuemila e Avviso Pubblico.



I protagonisti, magistrati, giornalisti, scrittori racconteranno la loro esperienza e testimonianza “quale contributo per aiutare a fare chiarezza su tematiche troppo spesso ignorate o fraintese”. Sul palco, si avvicenderanno “personaggi la cui vita ha incontrato la criminalità organizzata, cambiandola per sempre”. Il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, il giornalista e scrittore Saverio Lodato, il giornalista e caporedattore di ANTIMAFIADuemila Aaron Pettinari, il fondatore delle Agende Rosse e fratello di Paolo Borsellino, Salvatore Borsellino, Luana Ilardo, figlia dell'infiltrato Luigi Ilardo, il procuratore della repubblica di Napoli Nicola Gratteri e il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.



La rassegna è un progetto del Movimento Agende Rosse, nato in seguito alla morte di Paolo Borsellino, sviluppato con il Comune di Siena.

Giovedì 18 gennaio alle ore 17.15 nella Sala Storica della Biblioteca degli Intronati in via della Sapienza a Siena vi sarà la presentazione del libro ‘Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia’, (edizioni Becco Giallo 2022), volume curato da Valeria Scafetta, Giulia Migneco e illustrato da Alma Velletri.



Intervengono la curatrice Valeria Scafetta, il magistrato Maria Monteleone, componente dell’Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito presso il Ministero della Giustizia. Angela Altamura, capo del reparto investigazioni preventive della Dia. Suor Carolina Iavazzo (attraverso un collegamento online), fondatrice del Centro giovanile Padre Pino Puglisi di Bovalino.

Il coordinatore regionale per la Toscana di Avviso Pubblico Massimo Borghi.

Modera Roberto Rossi.

L’autrice racconterà alcune delle storie, contenute nel volume, delle donne che, a vario titolo e con vari ruoli, sono impegnate civilmente e professionalmente per prevenire e contrastare i fenomeni mafiosi e corruttivi.



L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di ANTIMAFIADuemila.



