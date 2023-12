Palermo, 5 Dicembre - La Sicilia ha fatto crack!

Il 5 dicembre, alle ore 15, in Piazza Casa Professa a Palermo, scenderemo in strada per chiedere che il DDL “Dalla dipendenza all’interdipendenza” venga approvato entro la chiusura del bilancio economico regionale 2024/2026.



Pretenderemo che all'interno degli istituti scolastici venga fatta adeguata informazione e formazione in merito alla complessa tematica delle dipendenze patologiche e della RDD (riduzione del danno) e LDR (limitazione dei rischi) e vengano attivati degli sportelli permanenti di supporto psicologico con personale specializzato per far fronte al malessere dilagante, e molto spesso sistemico.



Durante la manifestazione ricorderemo la scomparsa di Diego Mancuso, avvenuta un anno fa.









Il DDL permetterà di:



- Recepire i c.d. LEA, ossia quelle prestazioni e servizi che, in base al DPCM del 29 novembre del 2001, il SSN ha il dovere di fornire ed erogare a tuttə lə cittadinə.



- Delineare un sistema di intervento sociosanitario, integrato e diffuso su tutto il territorio siciliano, in materia di dipendenze patologiche che sia teso alla riduzione dei danni, alla limitazione dei rischi e alla creazione di percorsi e ambienti idonei al supporto reciproco, alla riabilitazione e all'inclusione sociale.











- Elaborare un sistema di interventi sociosanitari e educativi rivolti non solo alle persone che soffrono di dipendenze patologiche ma anche ai relativi contesti familiari, coinvolgendo organizzazioni e individui che a vario titolo, si spendano in tale settore.



Non possiamo più permettere che storie come quella di Diego, Giulio, Noemi e tanti e tante altrə si ripetano!



Questo è il momento giusto per scendere in piazza e metterci la faccia, ne va della salute e del futuro di tuttə!









