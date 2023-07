Palermo, 19 Luglio - ''Io so chi è Stato''

Ore 15.00 Via D’Amelio: “Io so chi è Stato” di Movimento Agende Rosse

Testimonianza e ricordo dei familiari di vittime della mafia.

Intervengono:

Fam. Agostino

Brizio Montinaro (fratello di Antonio Montinaro)

Fam. Cosina

Fam. Catalano

Fam. Traina

Antonio Vullo (unico sopravvissuto strage di via D’Amelio)

Salvatore Borsellino



Ore 16.58 Via D’Amelio: Minuto di Silenzio

Lettura poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti

Gruppo teatrale “Teatro dell’anima” del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo in collaborazione con la Rete Antimafia di Palermo - Rappresentazione “La Costituzione italiana”



Ore 17.15 “Io so chi è Stato”. Interventi di:

Stefano Mormile (presidente associazione familiari vittime della Falange Armata)

Sonia Zanotti (Ass. familiari strage stazione Bologna),

Roberto Scarpinato (magistrato, commissione antimafia),

Fabio Repici (avvocato familiari vittime di mafia),

messaggio di Manlio Milani (Ass. familiari strage Piazza della Loggia).



18.30 Gruppo teatrale “Teatro dell’anima” del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo in collaborazione con la Rete Antimafia di Palermo

Drammatizzazione “I Miti platonici”

Antonio Cadili il più piccolo puparo d’ltalia



Ore 20.00 Fiaccolata Forum 19 luglio partenza piazza Vittorio Veneto arrivo Via d’Amelio circa ore 21.30



Ore 21.45 Via D’Amelio

Rappresentazione “Un viaggio simbolico in un mare di guai, tra mafia, P2 e falange armata...” a cura del Centro Giovani di Cornaredo (Milano)