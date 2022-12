Casoli (CH), dal 5 al 7 Dicembre il ''6° festival della Legalità''

Al via il “6o festival della Legalità” in programma a Casoli (CH) nei giorni di dal 5 al 7 dicembre, dalle ore 9 con due sessioni giornaliere.



“Il festival è organizzato dall’istituto superiore scolastico Algeri Marino”, scrive il comunicato, “in collaborazione con il movimento delle Agende Rosse Abruzzo-Chieti gruppo Falcone e Borsellino”.



“Martedì 6 dicembre ore 11, presso il cinema teatro di Casoli sarà ospite in qualità di relatore il già magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che relazionerà sul concetto di Libertà: Il prezzo della libertà del magistrato, sindaco e cittadino”.