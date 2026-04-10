Milano, 11 Aprile - ''L'impegno di TUTTI: Festival Internazionale dell'Antimafia''

Avrà inizio domani, sabato 11 aprile, la IV edizione del Festival Internazionale dell’Antimafia, promosso da WikiMafia, presso l’Aula Magna U6 dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con il contributo di Fondazione Cariplo e in collaborazione con Il Fatto Quotidiano come media partner. L’evento, a ingresso gratuito previa registrazione, si svolgerà dalle ore 9:30 alle 17:30 e rappresenta uno dei principali momenti di confronto pubblico sui temi della criminalità organizzata, della giustizia e dell’impegno civile a livello nazionale e internazionale.



La giornata si aprirà con i saluti istituzionali condotti da Ester Castano, con gli interventi del Rettore Marco Orlandi e di Pierpaolo Farina, fondatore di WikiMafia e direttore artistico del Festival. Seguirà il conferimento del Premio alla Virtù Civile – L’impegno di TUTTI a Luisa Impastato, figura simbolo dell’impegno nella memoria e nella lotta alla mafia.



Il programma entrerà nel vivo con un approfondimento storico sul biennio delle stragi di Cosa Nostra (1993-1994), con Luca Tescaroli, moderato dal giornalista Attilio Bolzoni. A seguire, il panel “I Semi dell’Impegno. Fare Antimafia a Palermo oggi” vedrà il confronto tra Luisa Impastato, Andrea La Torre e Jamil El Sadi, con la conduzione di Pasquale Quaglia, offrendo uno sguardo sulle nuove forme di attivismo e cittadinanza attiva.



La dimensione internazionale sarà al centro dell’incontro dedicato alle mafie in Nord America, con gli interventi di Antonio Talia e Sacha Biazzo, moderati da Chiara Perotti, per analizzare le connessioni tra criminalità organizzata e scenari geopolitici contemporanei.



Nel pomeriggio, il Festival proseguirà con una riflessione sull’economia globale e le trasformazioni delle mafie, con Michele Riccardi e Gian Gaetano Bellavia, seguiti dal panel dedicato alla città di Milano e alle sue contraddizioni sociali, con Andrea Bonessa e Andrea Sparaciari, moderati da Pietro Spotorno.

La giornata si concluderà con l’incontro “La giustizia che serve all’Italia”, un dialogo tra Gherardo Colombo e Peter Gomez, nuovamente condotto da Pierpaolo Farina, per riflettere sulle sfide attuali del sistema giudiziario e sul ruolo dell’informazione.



Il Festival Internazionale dell’Antimafia si conferma così un appuntamento centrale per studenti, cittadini, giornalisti e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, partecipazione e responsabilità collettiva nella lotta alle mafie, attraverso il dialogo tra istituzioni, società civile e mondo dell’informazione.



Per il programma completo: clicca qui!



