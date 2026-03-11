Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Palermo, 19 Marzo - Presentazione del libro ''Divide et impera''

divide et impera intGiovedì 19 marzo alle ore 18.30, al Mondadori Bookstore del Sanlorenzo Mercato di Palermo, sarà presentato il libro “Divide et impera” dell’avvocato Pietro Gurrieri

L’incontro vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore, del magistrato e componente dell’esecutivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango, della deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo pentastellata in Commissione Giustizia Valentina D’Orso e del fondatore del Collettivo giovanile AttivamenteAndrea La Torre. I saluti iniziali saranno affidati a Giorgia Riguccio, attivista del Network Giovani.

A moderare il dibattito sarà il giornalista di ANTIMAFIADuemila Jamil El Sadi.

La presentazione rappresenterà un momento di confronto sui temi affrontati nel volume e sul loro impatto nel dibattito pubblico, grazie al contributo di esponenti del mondo della giustizia, della politica e dell’impegno civico.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

