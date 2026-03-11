Palermo, 19 Marzo - Presentazione del libro ''Divide et impera''

Giovedì 19 marzo alle ore 18.30, al Mondadori Bookstore del Sanlorenzo Mercato di Palermo, sarà presentato il libro “Divide et impera” dell’avvocato Pietro Gurrieri.



L’incontro vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore, del magistrato e componente dell’esecutivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango, della deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo pentastellata in Commissione Giustizia Valentina D’Orso e del fondatore del Collettivo giovanile AttivamenteAndrea La Torre. I saluti iniziali saranno affidati a Giorgia Riguccio, attivista del Network Giovani.



A moderare il dibattito sarà il giornalista di ANTIMAFIADuemila Jamil El Sadi.



La presentazione rappresenterà un momento di confronto sui temi affrontati nel volume e sul loro impatto nel dibattito pubblico, grazie al contributo di esponenti del mondo della giustizia, della politica e dell’impegno civico.



L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.



