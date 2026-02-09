''Sicurezza e Legalità'': a Genova l’incontro con Gratteri, Frustaci, Borsellino e La Vardera

Si terrà lunedì 9 febbraio 2026, presso il Teatro Carlo Felice di Genova, l’incontro dal titolo “Sicurezza e Legalità”, rivolto agli studenti della Città Metropolitana di Genova.

Una iniziativa di valore riconosciuto dalle istituzioni e dal mondo scolastico, promossa dal Movimento delle Agende Rosse Liguria, in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice, la Regione Liguria e il Comune di Genova, con il sostegno di numerosi enti e istituzioni.

Un evento che rappresenta un’occasione di confronto e dialogo tra il mondo della scuola e importanti rappresentanti della magistratura, delle istituzioni e del giornalismo, che hanno dedicato la professione e la propria vita alla difesa dei valori costituzionali.

Il Movimento Agende Rosse, fondato da Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, Giudice ucciso il 19 luglio 1992 in Via D’Amelio, a Palermo, con cinque agenti di scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Fabio Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina; un solo sopravvissuto, Antonio Vullo; a soli 57 giorni dalla strage di Capaci, nella quale perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie, Dott.ssa Francesca Morvillo, ed i poliziotti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. I sopravvissuti furono: Il Caposcorta Gaspare Cervello, Paolo Capuzza, Angelo Corbo e l’autista giudiziario Giuseppe Costanza.



Da allora, Salvatore porta avanti da anni la missione di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Ad aprire l’evento saranno Giuseppe Carbone, Presidente del Movimento delle Agende Rosse Liguria – gruppo “Falcone - Borsellino” e la giornalista Sara Tagliente.



Tra gli ospiti interverranno il fondatore del Movimento Agende Rosse:

• Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento delle Agende Rosse.

• Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli.







• Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore Dir. Distr. Antimafia di Catanzaro.

• Ismaele La Vardera, giornalista e Deputato presso l’Assemblea Regionale Siciliana.

Figure di primo piano nella lotta alle mafie e nella difesa della legalità democratica.

Il confronto con gli studenti sarà incentrato sui temi della legalità, della sicurezza, del contrasto alle mafie e della responsabilità civile, con particolare attenzione al valore della memoria e dell’impegno quotidiano nella difesa della democrazia.

Nel corso della mattinata sono previsti anche momenti culturali e musicali con i “Blue Monday”, oltre alla presentazione di libri e alla lettura di estratti a cura dell’attivista Silvia Navone, a testimonianza del ruolo centrale della cultura come strumento di consapevolezza e partecipazione.

«Questo incontro nasce dalla volontà di mettere i giovani al centro del nostro impegno – dichiara Giuseppe Carbone, Presidente del Movimento delle Agende Rosse Liguria – offrendo loro l’opportunità di conoscere il cuore autentico dell’antimafia. Un’antimafia fatta di persone che hanno scelto di mettersi in gioco fino in fondo, spesso pagando un prezzo altissimo, pur di difendere la verità, la giustizia e lo Stato di diritto. La presenza di studenti provenienti dalle scuole del territorio è per noi fondamentale; sono loro i destinatari più importanti di questo messaggio e i custodi futuri dei valori per cui tanti uomini e donne hanno sacrificato la propria vita».

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su YouTube, per consentire la più ampia diffusione possibile dei contenuti.



