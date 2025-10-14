Foggia, 18 Ottobre - Inaugurazione della mostra ''Narrazioni Nomadi'' di Franco Zecchin

Il Palazzetto dell’Arte di Foggia ospiterà sabato 18 ottobre, alle ore 17:30, l’inaugurazione della mostra fotografica “Narrazioni Nomadi” del celebre fotografo e reporter Franco Zecchin, una riflessione profonda dedicata all’umanità e alle comunità nomadi di tutto il mondo.

All’evento interverranno Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, Alice Eliana Amatore, assessora alla cultura, Nicola Loviento, presidente del FotoCineClub di Foggia, e lo stesso Franco Zecchin, autore delle opere in esposizione.

Franco Zecchin, nato a Milano nel 1953, ha lavorato a fianco di Letizia Battaglia documentando la mafia e il cambiamento industriale in Sicilia, e ha collaborato con eminenti figure della fotografia internazionale come Josef Koudelka. Dal 1988, Zecchin fa parte dell’agenzia Magnum Photos e oggi vive e lavora a Marsiglia, con i suoi scatti presenti nelle principali collezioni mondiali.

La mostra “Narrazioni Nomadi” esplora l’umanità attraverso immagini che testimoniano il rispetto e l’empatia verso realtà sociali diverse, con particolare attenzione alle comunità nomadi. Il percorso visivo invita il pubblico a riflettere sull’interazione tra individuo, società e ambiente, offrendo un’esperienza di profonda sensibilità.

La mostra sarà visitabile fino al 15 novembre, con i seguenti orari:

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 9.00-13.00

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 15.30-19.00

sabato: 9.00-13.00

Per ulteriori informazioni: Palazzetto dell’Arte di Foggia, via Galliani 1 – Foggia.



