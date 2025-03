Genova, 03 Marzo - Progetto ''Sicurezza e legalità''

Il prossimo 3 marzo 2025, presso il teatro Carlo Felice di Genova, appuntamento con scuole e protagonisti della lotta alla mafia in Italia. Un evento di grande rilevanza per la sensibilizzazione sui temi della legalità e della sicurezza, oggi alla nona edizione. Una giornata organizzata dal Movimento delle Agende Rosse Liguria, gruppo “Falcone Borsellino”, con il patrocinio del Comune di Genova; della Fondazione Teatro Carlo Felice; la Regione Liguria; Assemblea Legislativa della Regione Liguria; Ufficio Scolastico Regionale; Agende Rosse Nazionale; i comuni di Campomorone, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Busalla e Ceranesi; Ist. Omnicomprensivo “Vallescrivia” di Borgo Fornari, Centro per l’Apprendimento “Apprendimente”.



Saranno presenti alla giornata:

Salvatore Borsellino, Fondatore del Movimento delle Agende Rosse, fratello del Giudice Paolo Borsellino, che si dedica da anni alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime di mafia chiedendone a gran voce verità e giustizia;

Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, scrittrice, impegnata nella lotta alla criminalità organizzata, soprattutto della ‘Ndrangheta e nel contrasto alle infiltrazioni mafiose sul territorio e nelle istituzioni;

Paolo Borrometi, Giornalista e scrittore, condirettore dell’A.G.I., è noto per le sue inchieste sulle mafie e per il suo impegno nella denuncia delle connessioni tra criminalità organizzata e politica;

Michele Riccio, Generale dei Carabinieri in quiescenza, scrittore, ha avuto un ruolo cruciale nella lotta alla criminalità organizzata e ha condotto operazioni di rilievo contro la mafia.



A presentare l’evento saranno:

Giuseppe Carbone, Presidente del Movimento delle Agende Rosse Liguria - Gruppo "Falcone Borsellino”;

Sara Tagliente, giornalista;









Giuseppe Carbone, presidente del Movimento Agende Rosse Liguria e organizzatore dell’evento, sottolinea l’importanza di questa giornata: "Quest’evento rappresenta una giornata simbolo dell’impegno del Movimento delle Agende Rosse per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Come sempre, altissima la caratura umana e professionale degli ospiti che ci onoreranno della loro presenza. Nell’impegno del Movimento delle Agende Rosse vi è da sempre il valore della testimonianza diretta di chi vive quotidianamente l’antimafia, come faro ed esempio per chi, come i nostri giovani, è chiamato a costruire il futuro. Le nuove generazioni devono comprendere l'importanza della memoria, del coraggio e dell'impegno civico, della saggia scelta sulle frequentazioni da intraprendere, del non lasciarsi affascinare dalle strade facili ma pericolose, dell’essere e non dell’apparire!"



Gli studenti, coinvolti in una “lezione fuori classe” formativa per la loro vita, saranno accolti dalle 08:15, l’evento vero e proprio comincerà alle 09:15 con la conclusione prevista intorno alle ore 13:00.



L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al seguente link: https://www.youtube.com/live/Fq843sIFt0k



Saranno previsti momenti di musica e intrattenimento con la Band “Blue Monday”, esibizioni di violino e violoncello a cura di Elisa e Sabina Galimi e una performance alla tromba del maestro Marco Caviglia, con un “Silenzio” che omaggerà tutti i caduti, trucidati da mano assassine.



Non poteva mancare la presentazione di alcuni libri di rilievo sul tema della legalità, tra cui "La strategia parallela" di Michele Riccio, "Traditori" di Paolo Borrometi e "La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia" di Annamaria Frustaci.



Alcuni passaggi significativi saranno letti dall’attivista Silvia Navone.



