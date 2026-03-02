Roma, 10 Marzo - Presentazione del libro ''Mani Legate''

Mercoledì 10 marzo alle ore 15 si terrà a Roma la presentazione del libro "Mani Legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia" di Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini.​



L'evento vedrà il dialogo tra gli autori - Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo e la giornalista Antonella Mascali - e Leonardo Agueci, Segretario Generale dell'Associazione Generale del personale della Procura della Repubblica e referente antimafia, Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia, e Gianpiero Cioffredi, presidente nazionale e referente Libera Lazio.



Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, organizzato in collaborazione con ExtraLibri.





IL LIBRO

Giustizia e politica. Clima da resa dei conti, alla vigilia di un referendum tra i più importanti degli

ultimi trent’anni. Confermare o bocciare la riforma costituzionale a firma Meloni-Nordio? La posta in gioco è alta. Il testo non si limita a separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri. Che è già un dato di fatto. Ambisce a mutare l’equilibrio tra poteri dello Stato e a liberare la politica da ogni controllo. Smantella quelle garanzie volute dai costituenti nel 1948, per affrancare i magistrati da qualsiasi condizionamento e creare i presupposti per renderli imparziali. I sostenitori del “sì” promuovono un’idea di magistratura allineata alla maggioranza di turno. Affermano che avremo una giustizia più efficiente.

Sarà così? Saremo tutti uguali davanti alla legge? Ci saranno argini all’arbitrio di chi comanda? Sono gli interrogativi a cui rispondono i due autori, anche richiamando leggi introdotte negli ultimi anni, processi della storia passata e recente, esperienze di altri Paesi e opinioni che fanno discutere l’Italia dai tempi di Mani pulite.



