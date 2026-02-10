Catania, 19 Febbraio - Presentazione del libro ''Mani legate''

Giovedì 19 febbraio, alle ore 17.30, a Mondadori Store (Via Gabriele D'Annunzio 115), appuntamento pubblico con la presentazione del volume “Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia” PaperFIRST editore.



A presentare il libro saranno gli autori Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, e la giornalista Antonella Mascali.



Al centro dell’incontro, il nodo che oggi attraversa il Paese come una crepa lunga: la proposta di separazione delle carriere e le sue ricadute sull’equilibrio tra poteri, sull’autonomia della magistratura e sulla qualità della democrazia. Il punto, per dirla senza giri: quando si discute di “carriere”, si sta discutendo di come (e da chi) verrà tenuta in mano la giustizia.



Dialogheranno con gli autori Ottavio Grasso (GIP e Presidente sezione ANM Catania) e Francesco Mannino, già Presidente del Tribunale di Catania e Coordinatore del Comitato Giusto Dire NO.



A moderare sarà Mario Barresi, vicedirettore La Sicilia.



Previsti i saluti di Antonino Schilirò per WordNews.it e Dioghenes APS.



L’iniziativa si propone come un momento di confronto aperto, dentro un tempo in cui la giustizia è spesso raccontata a slogan: qui, invece, si prova a rimettere i fatti al centro e a chiamare le cose col loro nome. Perché una giustizia con le mani legate non è “un problema di addetti ai lavori”: è un problema di tutti.



