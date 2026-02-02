Perugia, 6 Febbraio - Presentazione del libro ''Il biennio di sangue''

Il prossimo 6 febbraio, alle ore 17, si terrà, presso la Sala del Consiglio in Piazza Italia a Perugia, la presentazione dell’ultimo libro del procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli dal titolo “Il biennio di sangue” (ed. Paper First).
A dialogare con l’autore:
Massimiliano Presciutti, Presidente Provincia di Perugia,
On. Federico Cafiero de Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia,
Fabrizio Ricci, Presidente Comm. Regionale Antimafia,
Aaron Pettinari, Caporedattore ANTIMAFIADuemila.
Contributi video:
Nino Di Matteo, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia.
Modera:
Laura Servi, Vicepresidente Provincia di Perugia.
IL LIBRO
Firenze, Roma, Milano. Il 1993 è l’anno in cui Cosa nostra alza il tiro, portando la sua strategia stragista oltre i confini della Sicilia e inondando di sangue e tritolo le città del continente. Una stagione di violenza indiscriminata calata in un contesto politico e sociale già di per sè destabilizzato, tra spinte centrifughe, crisi di governo e giochi di potere condotti senza più regole.
Una stagione che, a distanza di oltre 30 anni, ancora oggi guardiamo con stupore misto a orrore per le vittime innocenti e che si presta a diverse chiavi interpretative non sempre supportate dai fatti. Ed è proprio da qui che bisogna partire: dai fatti. Con questo libro, il magistrato Luca Tescaroli, che come Procuratore aggiunto, a Firenze, ha coordinato la Dda riprendendo in mano le indagini sulle stragi del 1993, ricostruisce le fasi che hanno portato all’individuazione e alla condanna degli esponenti di Cosa nostra che, a diversi livelli, si sono resi responsabili di questi crimini stragisti. Analizzando le diverse vicende sotto molteplici punti di vista, delineando i ruoli dei criminali, Tescaroli consegna ai lettori un libro che sgombra il campo da dietrologie e mistificazioni, e che allo stesso tempo non manca di evidenziare quelli che, ancora oggi, sono i punti rimasti oscuri e dove probabilmente si nasconde la vera anima nera di queste stragi.
ARTICOLI CORRELATI
Stragi '92-'94, Tescaroli: ''Processi testimoniano la forza inesauribile dello Stato’’
Nuove minacce al procuratore Tescaroli, a Fasano trovato proiettile dove presentava il libro
Tescaroli: ''Il diritto alla verità è principio costituzionale, sulle stragi ancora vuoti''
Tescaroli racconta il ''Biennio di sangue'', tra stragi e convivenza Stato-mafia
Stragi '92-'94, Tescaroli: ''In Italia si è verificata una convivenza tra Stato e realtà mafiose’’