Roma, dal 4 all'8 Dicembre: ''Tienimi le mani'' alla Fiera Più Libri Più Liberi

tienimi lemani pugliaTerra Somnia Editore annuncia la partecipazione del libro “Tienimi le mani. La verità sulla vita e la morte di Attilio Manca” di Luca Grossi alla fiera nazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, in programma dal 4 all’8 dicembre presso La Nuvola di Roma. Il volume, che approfondisce con rigore giornalistico e testimonianze dirette la vicenda umana e giudiziaria del medico Attilio Manca, sarà ospitato presso lo Stand della Regione Puglia (P13/N14) nell’ambito del progetto culturale Puglia: parole a sistema, che valorizza autori, editori e produzioni editoriali pugliesi. Arricchito dalla prefazione di Saverio Lodato e dalla postfazione di Lorenzo Baldo, “Tienimi le mani” rappresenta una riflessione sulla ricerca della verità, sul contesto delle indagini e sulle ombre che ancora oggi avvolgono la morte di Manca. Terra Somnia Editore invita la stampa e il pubblico a partecipare e a visitare lo stand per approfondire un’opera che intreccia narrazione, impegno civile e giornalismo d’inchiesta. 

Acquista il libro: clicca qui!

