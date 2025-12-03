Palermo, 13 Dicembre - Presentazione del libro ''Immortali'' di Attilio Bolzoni

Il 13 dicembre 2025 alle ore 18:00, presso il CRE.ZI. PLUS di Palermo, Our Voice e ANTIMAFIADuemila presentano il nuovo libro di Attilio Bolzoni, “Immortali – Perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone”. All’incontro dialogheranno con l’autore Jamil El Sadi e Aaron Pettinari, con letture a cura di Sonia Bongiovanni e Julieta Jimena.



“Immortali” è un’indagine sulla metamorfosi della mafia dopo la stagione delle stragi. Bolzoni descrive un potere criminale che non ha più bisogno di esibire violenza: una mafia silenziosa, integrata nei circuiti economici e istituzionali, composta da figure rispettabili e spesso incensurate. È la “mafia senza mafiosi”, un sistema che si mimetizza e sopravvive grazie alla sua capacità di infiltrarsi nella normalità. Il libro è un monito contro la falsa illusione che la scomparsa dei boss storici e la fine delle stragi equivalgano alla sconfitta definitiva di Cosa nostra. Secondo Bolzoni, la mafia oggi è meno visibile ma più pervasiva, capace di agire attraverso reti di potere e collusioni che attraversano politica, burocrazia e affari.









La presentazione arriva in un momento in cui la Sicilia è nuovamente scossa da vicende giudiziarie che confermano l’attualità del tema. L’inchiesta che coinvolge l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, accusato di aver diretto un sistema di corruzione e di gestione illecita degli appalti pubblici, mette in luce dinamiche che richiamano esattamente il modello descritto da Bolzoni: un potere opaco, ramificato, capace di condizionare settori strategici come la sanità, la pubblica amministrazione e le assunzioni. Un contesto che contribuisce a impoverire il tessuto sociale e spinge molte persone – soprattutto giovani – a lasciare l’isola.



L’ingresso è libero. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Our Voice.

Si ringrazia la Libreria Tantestorie per la collaborazione all'iniziativa.



