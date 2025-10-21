Cordenons (PN), 25 Ottobre - Luca Tescaroli presenta il suo nuovo libro ''Il biennio di sangue. 1993-94''

Il prossimo 25 ottobre alle ore 20, presso il Centro Culturale Aldo Moro - Auditorium Brascuglia di Cordenons (PN), si terrà la presentazione del nuovo libro del Procuratore Luca Tescaroli, dal titolo “Il biennio di sangue. 1993-94. Le menti e gli esecutori materiali degli attentati di Cosa nostra nel continente”, edito da PaperFIRST.



L’incontro, organizzato da ANTIMAFIADuemila e dall’Associazione culturale il Sicomoro APS, sarà un momento di approfondimento e riflessione su una delle pagine più oscure della storia recente italiana: gli anni delle stragi di mafia del 1993 e 1994, in cui la violenza di Cosa nostra e non solo si spinse oltre la Sicilia per colpire al cuore lo Stato.



Dialogheranno con l’autore quattro figure di primo piano dell’impegno civile e giudiziario: l’ex procuratore generale di Palermo e oggi senatore Roberto Scarpinato, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, l’avvocato Fabio Repici e il direttore di ANTIMAFIADuemila Giorgio Bongiovanni.









A moderare l’incontro sarà Marco Grilli.



L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube @ANTIMAFIADuemila TV, offrendo così la possibilità di partecipare e seguire il dibattito anche a distanza.



L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



