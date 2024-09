Venezia, 24 Ottobre - Presentazione del libro ''Traditori'' di Paolo Borrometi

Giovedì 24 Ottobre, alle ore 17:30, presso lo Spazio Emergency alla Giudecca (Fondamenta San Giacomo 212, Venezia), si terrà la presentazione del libro “Traditori” di Paolo Borrometi, edito da Solferino e finalista del Premio Estense 2023.

Da sempre, Borrometi, giornalista e scrittore, si occupa di temi legati alla corruzione e alla criminalità organizzata, in particolare alla mafia siciliana. Le sue attività investigative, legate al suo lavoro di giornalista d’inchiesta, lo hanno reso bersaglio di pericolose intimidazioni, ma, nonostante ciò, Borrometi ha sempre portato avanti la sua opera con grande coraggio.

Nel suo libro “Traditori”, il noto giornalista racconta il lato più oscuro dell’Italia, analizzando con lucidità le varie stragi e delitti rimasti irrisolti. Non solo un reportage giornalistico, ma anche un viaggio nella storia italiana, in cui il “mascariamento” diventa una prassi quando si cerca di nascondere la verità a tutti i costi. Borrometi, nel suo libro, guida il lettore attraverso un percorso che parte da lontano: dallo sbarco degli americani in Sicilia nel 1943 fino ai giorni nostri, passando per episodi drammatici come Portella della Ginestra, la strage dell’Italicus, via Fani, la strage di Bologna, fino alle bombe di Capaci, via d’Amelio, e l’arresto del boss stragista di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Fatti diversi, ma tutti segnati dalla presenza di ‘traditori’ che hanno sabotato la ricerca della verità, arrivando anche a destabilizzare il Paese.

Durante la presentazione del libro interverranno figure di rilievo. Dopo il saluto di Mara Rumiz, responsabile della sede Emergency, Gianluigi Placella (direttivo ANPI Sette Martiri Venezia) introdurrà il dibattito. Giuseppe Giulietti (coordinatore di Articolo 21) e Fabio Repici (avvocato dei familiari delle vittime di mafia) dialogheranno con Borrometi, approfondendo i temi trattati nel libro. A moderare l’incontro sarà Giulia Sarti, già presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. L’evento, organizzato in collaborazione con ANPI Sezione 7 Martiri di Venezia, Articolo 21 ed Emergency, sarà anche un'occasione per confrontarsi con uno dei giornalisti più coraggiosi e determinati del panorama italiano: Paolo Borrometi.



