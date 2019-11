Radio Scarp e i giornalisti uccisi in Messico

Terzo Millennio

di Luca Cereda - Audio

Radio Scarp, in onda su Radio Marconi, questa settimana intervista di Cynthia Rodriguez, giornalista freelance e corrispondente per il Messico per far luce sulla drammatica sorte di chi vuole fare informazione in Messico e in America latina, di chi si occupa di scoprire, analizzare, descrivere e scegliere notizie per poi diffonderle al fine di rendere consapevole la propria comunità. Perché un popolo senza informazione è un popolo senza storia e senza memoria.

Oggi è sempre più rischioso fare il giornalista nel continente latinoamericano. I governi appaiono più populisti e autoritari, il crimine organizzato sta espandendo i suoi interessi in tutti i settori dell’economia e chi da’ fastidio con inchieste scomode è messo a tacere. E’ una vera e propria emergenza, un’epidemia di giornalisti minacciati e uccisi, quella che ormai da anni, nel silenzio più assordante dell’Europa e dell’America, colpisce i giornalisti latinoamericani.



AUDIO Ascolda il podcast: Clicca qui!



Tratto da: liberainformazione.org