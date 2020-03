Stiamo cambiando epoca: preparatevi!

Terzo Millennio

di Caterina Rappoccio - Video

Claudio Messora intervista Giulietto Chiesa per #Byoblu24



Per Giulietto Chiesa non ci sono dubbi: questa emergenza, la prima così estesa e dura, non sarà l'ultima. Dobbiamo prepararci a un mutamento che è destinato a diventare cronico, persistente. Ciò che stiamo affrontando è solo la conseguenza dello stile di vita che abbiamo condotto, incuranti del riflesso che questo avrebbe comportato a livello globale. E proprio la globalizzazione si è dimostrata la minaccia più letale per la nostra sopravvivenza, insieme alla religione del profitto a tutti i costi. Le vere ragioni della crisi sono tutte annidate lì. È dunque necessario liberarsi di una classe politica incapace e di uno stile di vita d'oltreoceano che non ci appartiene, non si adatta alla nostra cultura ed è addirittura dannoso, per dare spazio a una nuova classe dirigente fatta da intellettuali che affrontino e governino un cambiamento di epoca ormai inevitabile. È necessario capire che questo modello è divenuto insostenibile e i risultati, dalla scarsità produttiva conseguente all'appalto all'estero della filiera essenziale, fino all'inquinamento ambientale, atmosferico e alimentare, sono ormai sotto gli occhi di tutti ed incontrovertibili. Avremo una chance se sapremo riconoscere la vera patologia che si annida all'interno dell'organismo umano, e sapremo affrontarla, attraverso la conoscenza e la competenza.

Tratto da: byoblu.com