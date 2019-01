Terzo Millennio

“Trip to Argentina” è realizzato da Giovanni Bongiovanni presidente di FUNIMA International, un'organizzazione che dal 2005 sostiene progetti di solidarietà e realtà svantaggiate nel mondo.

Il video documenta la situazione locale che da molti anni l’organizzazione sostiene a favore delle comunità native delle Ande argentine.

Le attività progettuali vengono realizzate in collaborazione con il partner locale, la Fundacion Los Niños de San Juan e riguardano la distribuzione di beni di prima necessita alle famiglie per fronteggiare le emergenze, il sostegno alla genitorialità e la realizzazione di strutture permanenti; progetto Idrico Mama Cocha e Centro Sanitario El Palomar, che sono alcuni dei progetti in corso.

La regione di Salta, a nord dell'Argentina nella località definita la “puna saltena”, è un luogo di passaggio per attraversare il confine o visitare come turisti per le meraviglie che il paesaggio naturale offre. In questo luogo, vivono centinaia di famiglie in condizioni di povertà estrema, scarsità di cibo e acqua, mancanza di infrastrutture e servizi. Un luogo dimenticato dove l'unica presenza è quella delle industrie minerarie per lo sfruttamento delle risorse. In questi luoghi FUNIMA International offre assistenza alle comunità e si impegna nella realizzazione di progetti volti al miglioramento della qualità della vita, con un'attenzione particolare all'educazione e al mantenimento delle origini culturali della popolazione.

DIARIO DI VIAGGIO

EVENTO - Racconto del viaggio

Il racconto TRIP TO ARGENTINA con Giovanni Bongiovanni, Sonia De Marco, Claudia Marsili, Francesca Fofi e con gli interventi direttamente dall'argentina di Giorgio Bongiovanni e Sonia Tabita Bongiovanni.







ARTICOLI DI GIORNALE

Il quotidiano "Il Resto del Carlino" dedica una pagina al nostro viaggio, prima della partenza. Sabato 27 Ottobre.



