LIBERA. Il Caporalato nella prossima tappa della carovana di cinema itinerante contro le mafie

Prosegue il viaggio della 15° edizione di “Libero Cinema in Libera Terra”, promosso da Cinemovel e Libera, che sino al 20 settembre farà tappa nelle terre confiscate alle mafie di sei regioni italiane ((Lombardia, Toscana, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

“Uomini o Caporali” il tema della tappa di giovedì 17 settembre quando la carovana di cinema itinerante sarà in collegamento da Cerignola (Fg) con la Cooperativa “Pietra di scarto”, su un bene confiscato e restituito alla legalità, dedicato alla memoria di Francesco Marcone. Ancora lavoro, immigrazione ed integrazione sotto le luci del Festival, con i giovani della cooperativa Pietra di scarto che cercano di dare un’opportunità di inserimento lavorativo a persone che provengono da situazioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale, seguendo il motto di Danilo Dolci per cui “ciascuno cresce solo se sognato”.

Interverranno: Pietro Fragasso (presidente Cooperativa Pietra di Scarto), Andrea Paco Mariani (regista) e Marco Omizzolo (Giornalista).



Alle 21:30 proiezione del film The Harvest di Andrea Paco Mariani (Italia 2017, 73 min), Una denuncia del caporalato nella zona dell’Agro Pontino, tra musical di Bollywood e inchiesta (Miglior documentario Noida International Film Festival, selezione ufficiale Delhi International Film Festival e IDFA DOC for sale).



IL FILM

Una denuncia del caporalato tra musical di Bollywood, inchiesta, fiction. La storia di Gurwinder è rappresentativa di un vasto universo di sfruttamento: un esercito silenzioso di uomini piegati nei campi a lavorare, senza pause, attraversa oggi l’Italia intera. Raccolta manuale di ortaggi, semina e piantumazione per 12 ore al giorno filate sotto il sole; chiamano padrone il datore di lavoro, subiscono vessazioni e violenze di ogni tipo. Quattro euro l’ora nel migliore dei casi, con pagamenti che ritardano mesi, e a volte mai erogati, violenze e percosse, incidenti sul lavoro mai denunciati e “allontanamenti” facili per chi tenta di reagire. The Harvest racconta tutto questo: la vita delle comunità Sikh stanziate stabilmente nella zona dell’Agro Pontino e il loro rapporto con il mondo del lavoro. Miglior documentario Noida International Film Festival, selezione ufficiale Delhi International Film Festival e IDFA DOC for sale.

In collegamento da Cerignola (FG), Cooperativa Pietra di Scarto. Su un bene confiscato e restituito alla legalità, dedicato alla memoria di Francesco Marcone, i giovani della cooperativa cercano di dare un'opportunità di inserimento lavorativo a persone che provengono da situazioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale, seguendo il motto di Danilo Dolci per cui "ciascuno cresce solo se sognato".



Per prenotarsi e seguire un’altra delle “visioni” di Libero Cinema il link è il seguente: https://www.mymovies.it/ondemand/cinemovel/



Libero Cinema in Libera Terra è promosso da: Cinemovel Foundation e Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Partner istituzionale: Fondazione Unipolis. Con il sostegno di: Miur e MiBACT . Main partner: BNL Gruppo BNP Paribas Solidal partner: Coop Alleanza 3.0. Creative partner: Lucrezia Gismondi; Articolture; Frames on the Moon. Media partner: Internazionale; MYmovies.it; Libera Informazione



