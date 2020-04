Coronavirus, Ministero dell'Interno: Fase 2? Rischio infiltrazione mafia e corruzione

Cronache Italia

di AMDuemila

La fase 2? “E’ a rischio infiltrazione mafiose nell'intero circuito produttivo e commerciale" e corruzione, vista la mole di finanziamenti pubblici. E’ questo l’allarme che lancia il ministero dell’Interno, che ha varato delle misure per monitorare e contrastare il fenomeno. La titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, ha, per questo, presieduto al Viminale il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, Cnosp. Presenti i vertici delle forze di polizia, della Difesa e delle Agenzie di informazione e sicurezza. Secondo il ministero, la riunione sarebbe stata convocata per una valutazione della prima fase emergenziale connessa al contenimento della diffusione del virus Covid-19, relativamente agli aspetti legati all'ordine e alla sicurezza pubblica, e per un'analisi dei rischi di infiltrazioni del tessuto economico e sociale da parte della criminalità organizzata, anche in vista della seconda fase della "ripresa". E in particolare, riguardo all'analisi dei rischi di infiltrazione, l'avvertenza emersa è chiara: "Il contesto economico-finanziario che si prefigura nella fase della ripresa espone l'intero circuito produttivo e commerciale al rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Anche tenuto conto che la crisi in atto ha già prodotto un forte deficit di liquidità per le aziende e le famiglie e che è stato attivato un flusso di ingenti finanziamenti pubblici, sia nazionali sia comunitari, diretti alle imprese, questo scenario può favorire dinamiche corruttive e rapporti illeciti tra imprenditori, funzionari pubblici e organizzazioni criminali". Il Viminale ha fatto sapere che in questo contesto il ministro dell'Interno ha già disposto alcuni interventi. In primis la direttiva del 10 aprile ai prefetti "per sollecitare la massima attenzione sui rischi di inquinamento della economia legale connessi al contesto dell'emergenza sanitaria e della crisi economica"; poi il protocollo di legalità con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Sace, "per assicurare la completa funzionalità del sistema di garanzia alle banche che finanziano le imprese, impedendo comunque l'erogazione di qualunque utilità di fonte pubblica a vantaggio degli operatori economici in odore di condizionamento malavitoso". E ancora: "l'intensificazione dei contatti diretti, a livello centrale e periferico, con le associazioni di categoria al fine di potenziare il monitoraggio dei casi di default economico nonché di individuare aree sensibili per interventi di prevenzione". Su indicazione della ministra Lamorgese è stata anche prevista "l'intensificazione delle attività di prevenzione delle forze di polizia sul fenomeno del riciclaggio e sulle dinamiche societarie". E questo "con particolare attenzione" alla filiera agroalimentare, alle infrastrutture sanitarie, all'approvvigionamento del materiale medico, al comparto turistico alberghiero, alla ristorazione, ai settori della distribuzione al dettaglio della piccola e media impresa. Infine è stata definita "una elevata attenzione al monitoraggio dei 'reati spia'", che sono indici di infiltrazione criminale, anche mafiosa, nel circuito economico finanziario: l'usura, l'illecita concorrenza attraverso la minaccia e la violenza, le truffe, il trasferimento fraudolento di beni, la corruzione e gli illeciti negli appalti.



Foto © Imagoeconomica