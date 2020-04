Sogno Siciliano: gli artisti siciliani insieme uniti contro il Covid-19 con un concerto in streaming per ''non mollare''

Cronache Italia

Un unico messaggio, “non dobbiamo arrenderci, la Sicilia ce la farà”, con in sottofondo le canzoni dei grandi classici Disney in una veste completamente nuova e del tutto sorprendente. S’intitola “Sogno Siciliano” il concerto che oltre 20 cantanti, musicisti, influencer, comici, presentatori provenienti da tutto il Paese regaleranno agli italiani per dimostrare che insieme si può e si deve lottare contro le difficoltà arrecate dall’attuale epidemia, gridando ad alta voce “la nostra Sicilia vincerà anche questa battaglia, insieme lavoreremo per costruire il Sogno Siciliano”.

L’evento sarà trasmesso in streaming sabato 2 maggio, a partire dalle 20, su Facebook e Youtube, canali ufficiali dell’iniziativa.

Un parterre nutrito, partecipazioni artistiche eccellenti, quelle che animeranno la scena e che non potranno non tenere incollati dall’inizio alla fine: Alberto Anguzza (Ottoni Animati), Alessandra Salerno, Alessio Aloisi (Discoradio), Beatrice Faranna (voce evento Walt Disney Studios), Chiara Minaldi, Claudia Sala, Corrado Nitto, Daria Biancardi, Eliana Chiavetta, Ernesto Maria Ponte, Giulia Mei, Giulia Teri (Radio Dimensione Suono Soft), I 4 Gusti, I Sansoni, Ismaele La Verdera, Isteresi, Kimigrava (Consevatorio di Palermo), Marcello Mandreucci, Othelloman, Paride Benassai, Patrizia Prinzivalli (Radio m20), Salvo La Rosa, Sergio Friscia, Sofia Muscato e Marco Manera, Stefania Blandeburgo, Stefano Piazza, Vincenzo Biondo & Elisa Smeriglio (Vokalmusic Academy), Vito De Canzio & The Buba’s Band), The Vito Movement (Giovanni Parrinello e Marco Raccuglia).

«Di fronte a quella che sarà una dura crisi economica che vedrà tutti coinvolti - dicono gli stessi artisti - la nostra terra vuole essere da monito e lanciare un messaggio forte e coeso: siamo combattenti, supereremo anche questo. La Sicilia è sempre stata capace di non arrendersi, reagiamo perché è così che facciamo, non ci abbattiamo, noi andiamo avanti. Siamo siciliani. E lo facciamo sollecitando la parte positiva che è dentro ciascuno di noi, quella fanciullesca, che non ha paura di sognare, di combattere, che ci dà il coraggio di fare. Perché, se continuiamo a sognare, allora potremo farlo. E come un bimbo che prova a camminare, che cade e si rialza, noi ci rialzeremo. Anche questa volta».

Il concerto, ovviamente, sarà gratuito e sarà condotto da Alvise Salerno, mentre il montaggio video sarà a cura di una delle realtà più innovative del panorama siculo, l’agenzia di comunicazione Tokay Creative Studios con il suo direttore creativo Antonio Rao, un esempio di eccellenza tutta palermitana. Grafiche di Simona Farana.

Il concerto-evento sarà trasmesso non solo sui social, ma anche su Radio Time e sul canale 91 del digitale terrestre.