Giornalisti: a Scavo e Santino il Premio Mario Francese

Cronache Italia

Cerimonia a Palermo per ricordare cronista ucciso dalla mafia

Sono stati consegnati questa mattina, al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, i quattro riconoscimenti del Premio nazionale di giornalismo Mario e Giuseppe Francese, giunto alla 23/esima edizione ed organizzato dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia in collaborazione con Libera, l'associazione Uomini del Colorado e la sezione siciliana del Centro Sperimentale di cinematografia. Due i riconoscimenti per il Premio Mario Francese, dedicato al cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia il 26 gennaio del 1979 e che oggi avrebbe compiuto 95 anni. Uno dei premi è andato a Nello Scavo, di "Avvenire", per il suo scrupoloso lavoro sugli interessi criminali dei grandi trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. L'altro riconoscimento a Umberto Santino, premiato per l'impegno di una intera esistenza dedicata alla lotta, allo studio e all'approfondimento del fenomeno mafioso. Il Premio Giuseppe Francese è andato a Tullio Filippone, collaboratore palermitano di Repubblica, che ha scoperto la storia della professoressa Rosellina Dell'Aria. Per la menzione speciale è stato scelto Gaetano Scariolo, cronista siracusano di nera, a cui hanno bruciato l'auto per le sue inchieste sulla criminalità. Venti classi di 16 istituti secondari siciliani hanno invece preso parte al concorso di cortometraggi "La Memoria contro la mafia". Il video vincitore è stato realizzato dal Liceo classico Foscolo di Canicattì. Nel corso della cerimonia è intervenuto tra gli altri il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna, che ha premiato Nello Scavo: "Il giornalista è testimone di verità - ha detto Verna -. Il dovere di noi giornalisti è creare un senso di comunità per riuscire a realizzare gli obiettivi della costituzione. La nostra professione in questo momento deve essere un modello per gli altri contesti della comunicazione, come i social. Il nostro è un ruolo centrale”.

ANSA