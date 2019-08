Operazione ''Proserpina'': blitz antidroga in Sardegna, 23 misure cautelari

Cronache Italia

di AMDuemila

Alle prime luci dell'alba la Polizia di Stato nel Nuorese è stata impegnata in una vasta operazione antidroga. Per il blitz sono stati impegnati un centinaio di poliziotti della Questura di Nuoro con l'ausilio delle Squadre Mobili di Cagliari, Oristano e Sassari, del Reparto Prevenzione Crimine e di unità cinofile. I poliziotti hanno eseguito 23 misure cautelari disposte dal Gip, delle quali diverse in carcere, agli arresti domiciliari, altre con obblighi di dimora nel territorio del Comune di Nuoro e anche con obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria. In esecuzione anche numerose perquisizioni domiciliari a Nuoro, Cagliari e Oristano nei confronti di una trentina di indagati. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terra' in Questura a Nuoro alle 12.