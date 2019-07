Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Fermo. Il Colonnello Regina e' il nuovo comandante provinciale

Cronache Italia

Nella mattinata odierna, nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, alla presenza del Generale di Brigata Fabrizio Toscano, Comandante Regionale Marche, e dei militari in forza ai Reparti fermani, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Domenico Rizzo e il Colonnello Antonio Regina.

Il Colonnello Domenico Rizzo lascia il Comando Provinciale di Fermo per un nuovo incarico nella sede di Roma, dopo un anno di intenso lavoro sia di natura operativa, con la scoperta di oltre 30 evasori totali e l’individuazione di decine di milioni di importi imponibili nascosti al fisco, per quanto riguarda e le Imposte Dirette e l’I.V.A., sia di natura organizzativa, con il completamento della presenza dei Reparti della Guardia di Finanza nel fermano, al termine di un percorso iniziato il 17 luglio dell’anno passato con la costituzione del Comando Provinciale di Fermo.

Gli subentra il Colonnello Antonio Regina, 49 anni, sposato e con due figli, originario di Grosseto, che nell’ultimo anno ha frequentato il 34esimo Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia.

In precedenza ha ricoperto incarichi di staff presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comando Generale del Corpo. Ha svolto inoltre incarichi operativi presso il Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari di Inchiesta e, in qualità di Comandante, presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Piacenza e la Tenenza di Paderno Dugnano (MI).

Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza economico finanziaria, ha conseguito il Master di II livello in “Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale” presso l’Università Sapienza di Roma. Titolato Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia è Commendatore della Repubblica.