Torino: Squdara mobile sequestra mezza tonnellata di marijuana nelle Marche

Cronache Italia

Scoperto deposito di droga destinato a rifornire le piazze di spaccio torinese

Torino. Quasi mezza tonnellata di marijuana e 40 grammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Squadra Mobile di Torino che ha intercettato e smantellato a Gabicce Monte, in provincia di Pesaro Urbino, un vero e proprio deposito di droga destinato a rifornire le piazze dello spaccio torinese. L'indagine ha avuto inizio qualche giorno fa quando agenti delle volanti hanno fermato nel capoluogo piemontese per un controllo due cittadini albanesi di 32 e 19 anni. A bordo dell'auto su cui viaggiavano i due sono stati trovati in possesso di 25 kg di marijuana e per questo arrestati. Ipotizzato che i due avessero prelevato lo stupefacente da un deposito per consegnarlo a Torino, gli agenti hanno approfondito le indagini concentrandosi in particolare sulle utenze telefoniche in possesso degli arrestati. Gli accertamenti hanno portato a ricostruire a ritroso il viaggio compiuto dai due fino a Gabicce Monte. Qui, nella casa e nella mansarda di un albanese 37enne sono stati rinvenuti numerosi involucri di cellophane con i quasi 500 kg di marijuana e i 40 grammi di cocaina per una valore, una volta sul mercato, di circa un milione di euro. L'albanese è stato arrestato.



AdnKronos