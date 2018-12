Video - Strage di Punta Raisi, al Tg3 le domande che attendono ancora una risposta

Cronache Italia

di AMDuemila

Sono passati quarant’anni dalla strage aerea di Punta Raisi mercoledi scorso una mostra documentale ha ricordato l’accaduto facendo il punto sulle domande rimaste irrisolte. La mostra, nata da un progetto di Libera, ha iniziato quindi il suo cammino dalla Casa di Paolo, l’antica farmacia Borsellino in via della Vetriera 57 con un incontro col giornalista Ernesto Oliva.

Riportiamo di seguito il servizio del Tg3 regionale della Sicilia sui misteri di questa strage.



VIDEO Guarda il video del servizio al TGR Sicilia al minuto 10:40



