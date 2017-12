Mafia e massoneria, l’intreccio è vero

Cronache Italia

Relazione finale della commissione bicamerale contro le mafie. Il ruolo trapanese

C'è un persistente "interesse delle associazioni mafiose verso la massoneria fino a lasciare ritenere a taluno che le due entità siano divenute una cosa sola". Lo scrive l'Antimafia. "Ciò non significa criminalizzare le obbedienze"; l'Antimafia si chiede se si siano "dotate di anticorpi". Dei circa 17 mila iscritti alle quattro obbedienze la gran parte di loro appartiene al mondo delle professioni (medici, avvocati, ingegneri, commercialisti). C'è una certa presenza delle forze dell'ordine e, fino a diversi anni addietro, di magistrati e politici. La presidente Bindi evidenzia tuttavia come in diversi casi non venga coltivato dalle obbedienze "il primario interesse alla impermeabilità dalle mafie" e come spesso il preteso rispetto delle leggi da parte della massoneria "si è rivelato più apparente che reale". In particolare la relazione della Commissione parlamentare antimafia bacchetta "la segretezza, che permea il mondo massonico (e quello mafioso)... il segreto costituisce il perno di alcune obbedienze". Il documento parla di "un senso di riservatezza a dir poco esasperato". L'insieme di queste regole viene "suggellata da una sorta di supremazia riconosciuta alle leggi massoniche rispetto a quelle dello Stato". "Peculiare appare il giuramento del Goi, il Grande oriente d'Italia, in cui l'affiliato è tenuto a osservare la Costituzione" quasi si riservi un giudizio di legittimità costituzionale massonico sulle leggi che dunque non sono da rispettare sic et simpliciter ma solo se da essi ritenute conformi al dettato costituzionale". Sul fronte dei numeri emerge che degli oltre 17 mila iscritti nelle obbedienze esaminate nelle regioni Sicilia e Calabria, la gran parte, oltre 9 mila, insiste nelle logge calabresi; in Sicilia gli iscritti sono 7.819. Per uno su sei nominativi presenti negli elenchi (quasi 3 mila nomi) non è stato possibile procedere alla completa identificazione poichè mancavano dati anagrafici essenziali. Oltre mille di questi 3 mila soggetti sono risultati anagraficamente inesistenti, altri 1800 privi di generalità complete, altri 80 indicati con le sole iniziali del nome o del cognome. Nella relazione, inoltre, si porta all'evidenza un altro fattore: "Cosa nostra siciliana e la 'ndrangheta calabrese da tempo immemorabile e costantemente fino ai nostri giorni nutrono e coltivano un accentuato interesse nei confronti della massoneria. Da parte delle associazioni massoniche si è registrata una sorta di arrendevolezza nei confronti della mafia. Sono i casi, certamente i più ricorrenti, in cui si riscontra una forma di mera tolleranza ch si rivelano i più preoccupanti", si legge. Il tema del rapporto tra mafia e massoneria "affiora in modo ricorrente nelle inchieste giudiziarie degli ultimi decenni, con una intensificazione nei tempi più recenti in connessione sia con vicende criminali tipicamente mafiose, soprattutto in Sicilia e in Calabria, sia con vicende legate a fenomeni di condizionamento dell'azione dei pubblici poteri a sfondo di corruzione". L'antimafia precisa che l'argomento è emerso con particolare rilevanza in occasione della missione effettuata a Palermo e a Trapani dalla stessa Commissione nel luglio 2016. "In quell'occasione è stato ripetutamente affrontato il tema del rapporto tra Cosa nostra e la massoneria in Sicilia anche in relazione alla vicenda dell'appartenenza a logge massoniche di alcuni assessori del comune di Castelvetrano (Tp) luogo di origine del noto latitante Matteo Messina Denaro". Nel documento si ricorda che attualmente nel trapanese sono presenti 200 "fine pena" già detenuti per reati di mafia e di traffico di stupefacenti che, scontata la pena, ora sono in stato di libertà. Nel comune di Castelvetrano insistono 6 logge massoniche su 19 che operano nell'intera provincia di Trapani e nell'amministrazione comunale della cittadina, nel 2016, 4 su 5 assessori erano iscritti alla massoneria e 7 su 30 tra i consiglieri. Nella relazione si evidenzia anche che i fatti di Castelvetrano fanno il paio con le indagini delle autorità siciliana e calabrese, queste ultime sfociate nei procedimenti "morgana mammasantissima e Saggezza. In tutti i casi si evidenziano recenti episodi di infiltrazione mafiosa nella massoneria e si attualizzano gravi fatti del passato "che lasciavano supporre l'esistenza delle infiltrazioni di Cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria". Sono 193, inoltre, i soggetti indicati dalla DnAA (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) come iscritti in procedimenti penali ed è consistente il numero di soggetti che, pur non indagati, imputati o condannati per delitti di natura mafiosa, hanno collegamenti diretti con esponenti della mafia e possono costituire un anello di collegamento tra mafia e massoneria. Poi sul tema mafia e giustizia: "Con il sequestro non è stato possibile venire in possesso degli elenchi effettivi degli iscritti perché presso le sedi ufficiali forse neanche ci sono" e comunque "non consentono di conoscere un'alta percentuale di iscritti, occulti grazie a generalità incomplete, inconsistenti o generiche. Il vincolo di solidarietà tra fratelli consente il dialogo tra esponenti mafiosi e chi amministra la giustizia, legittima richieste di intervento per mutare il corso dei processi e impone il silenzio" come emerge "in un caso di estrema gravità", scrive l'Antimafia. Nella relazione anche le parole del collaboratore di giustizia Francesco Campanella: "Esisteva un terzo livello di soggetti in relazione direttamente con Bernardo Provenzano, all'epoca, che consentiva alla mafia di avere benefici a livello di informazione da forze dell'ordine, magistrati, servizi segreti, ecc. (..) Informazioni di prim'ordine. (..) a un terzo livello dove c'era di mezzo la massoneria", dichiara il collaboratore di giustizia, originario di Villabate, in provincia di Palermo. Campanella, pur dichiarando che non ebbe "il tempo di capire come funzionavano, per dirla con tutta franchezza", ha riferito di uno specifico episodio di "fughe di notizie" che potette constatare personalmente: "in quel momento specifico in cui Mandala era nelle grazie di Provenzano e gestiva la latitanza, (..) Provenzano comunica a Mandala, esattamente la settimana prima che sarà arrestato, che si deve fare arrestare, che cambierà covo, quindi di non parlare, di mettere tutto a posto. Mandala lo comunica a me: "mi arresteranno, fai riferimento a mio padre Tutta questa serie di informazioni arrivavano". Un gioco a fare il massone (così Campanella ha definito la sua partecipazione alla "Triquetra") ma che, tuttavia, corrispondeva all'interesse dello stesso collaboratore di giustizia, della sua famiglia mafiosa e della massoneria. Va ricordato che è stato sentito dalla Commissione Antimafia anche Cosimo Virgiglio, collaboratore calabrese, già più volte ascoltato dai magistrati di Reggio Calabria ai quali aveva reso un ampio resoconto sui meccanismi propriamente massonici. "Davanti alla Commissione ha sostanzialmente confermato le sue ampie dichiarazioni, peraltro riportate in diversi giudiziarie. Tra queste si ricorda, come nota di colore, che dopo il suo arresto, l'obbedienza lo fece raggiungere in carcere da un avvocato incaricato di dirgli di tacere il nome dei fratelli. Un segreto dunque ancor più valido anche per chi sta dietro le sbarre di un carcere. Anche lui confermava, come Campanella, che il vincolo massonico e perpetuo: si estingue solo con la morte", si legge nella relazione. E ancora: "C'erano persone importanti che determinavano gestione di potere come pubblici funzionari, avvocati, notai, magistrati (..) la massoneria aveva (..) importanza nella città di Palermo in termini di potere economico, politico, decisionale, quindi aveva senso che io stessi anche all'interno di questa organizzazione". E' quanto dichiara il collaboratore di giustizia, Francesco Campanella, originario di Villabate, in provincia di Palermo, e riportato nella relazione conclusiva su "mafia e massoneria" presentata oggi a Roma dalla presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi. Campanella "sin da giovane si era dedicato alla politica, alla massoneria - si legge nella relazione -, aderendo alla loggia palermitana del GOI "Triquetra", ma anche alla mafia, ponendosi al servizio del noto capomafia Nicola Mandala il quale, per un certo periodo, curò la latitanza di Bernardo Provenzano. La contemporanea adesione, quasi contestuale temporalmente (fine anni '90), alle due diverse associazioni, non era osteggiata nè dall'una nè dell'altra parte. Mandala, infatti - si legge nella relazione dell'Antimafia -, aveva ritenuto che potesse essere "una cosa interessante e che ... sarebbe potuta tornare utile in qualche maniera". Utilità, in effetti, giunte all'occorrenza. Attraverso i fratelli a lui più vicini, infatti, aveva acquisto informazioni utili dai Monopoli di Stato per la gestione delle sale Bingo (facente capo all'associazione mafiosa) nel momento più delicato in cui era intervenuto l'arresto di Mandala, e si temeva che tali esercizi potessero essere sequestrati". Le sue dichiarazioni confermano - conclude l'Antimafia -, innanzitutto che l'appartenenza alla massoneria crea un vincolo esclusivo e permanente, che, come avviene in Cosa nostra, si dissolve solo con la morte". "Siamo seriamente preoccupati. In Italia qualcuno vuole riportare indietro le lancette della storia reintroducendo di fatto leggi fasciste e illiberali soprattutto contro i massoni. Come denunciò Antonio Gramsci, può essere l'inizio di un pericoloso ritorno al passato. È in grave pericolo innanzitutto la democrazia e il libero pensiero". Lo ha detto il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Stefano Bisi replicando alle affermazioni del presidente dell'Antimafia Rosy Bindi.



Fonte: ansa.it



