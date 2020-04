Operazione antidroga 'Terminal': 13 arresti nel foggiano

Rassegna Stampa

Sono state arrestate questa mattina le tredici persone dai carabinieri di Bari in quanto accusate a vario titolo e in concorso di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. E’ quanto ha prevista l’ordinanza dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della locale procura. L'operazione, denominata Terminal, e' stata eseguita a San Marco in Lamis, paese di cui è originaria la gran parte delle persone raggiunte dal provvedimento del Gip. I carabinieri della compagnia di San Giovanni Rotondo sono stati supportati dal gruppo dei Cacciatori di Puglia.



