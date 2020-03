Puglia: collaboratore di giustizia suicida nella localita' segreta

Rassegna Stampa

Era un ex uomo della Sacra Corona Unita, fratello di uno dei capi della mafia brindisina

di AMDuemila

Un ex appartenente alla Sacra Corona Unita, divenuto collaboratore di giustizia, si è tolto la vita nella località segreta che gli era stata assegnata dal programma di protezione. Secondo quanto si apprende, non era legato alcun vincolo e poteva recarsi a lavoro. Non aveva figli ed non era sposato.

Il collaboratore era il fratello di uno dei capi storici della Scu brindisina che aveva accusato con le sue dichiarazioni, oltre che di un altro collaboratore di giustizia, si è impiccato dopo aver assunto farmaci antidepressivi. Ancora adesso non sono chiare le dinamiche e le ragioni di tale gesto. Secondo quanto risulta, l’uomo non ha lasciato alcuna lettera o messaggio.